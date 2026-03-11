Ferrol acoge el pionero certamen 'Sones Marineros' con más de 400 músicos para revolucionar la tradición cofrade

La Agrupación Musical Ntra. Sra. del Carmen celebra su décimo aniversario con un ambicioso proyecto que transformará Ferrol en el epicentro de la música cofrade del noroeste peninsular. Se trata de 'Sones Marineros', un certamen pionero en Galicia que, bajo un formato inédito, reunirá a más de 400 músicos procedentes de distintas formaciones autonómicas y nacionales en una jornada intensiva de más de nueve horas de música ininterrumpida.

El evento, que tendrá lugar este sábado, 14 de marzo, en el Recinto Ferial de FIMO, no se limitará a las actuaciones musicales. Los organizadores han diseñado una experiencia inmersiva que incluye una feria cofrade con stands de juntas de hermandades y cofradías, así como un espacio para el intercambio cultural donde distintas agrupaciones podrán presentar sus realidades y tender puentes entre localidades.

La jornada arrancará a las 15:15 horas con la inauguración oficial y se extenderá hasta la madrugada. Tras las actuaciones de ocho bandas de primer nivel, la confraternidad tomará el relevo con una fiesta que contará con la actuación del grupo local Zest y sesiones de DJ AR Estudios. Para completar la oferta, el recinto dispondrá de servicio de restauración.

La conducción del certamen correrá a cargo de Ramón Castro y Dani Ríos.