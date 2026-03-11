Condenan al SES a pagar 20.000 euros por una espera de casi tres años para una operación de rodilla

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sido condenado a pagar una indemnización de 20.000 euros a un paciente de Cáceres por el perjuicio sufrido tras esperar 937 días para una operación de rodilla. La sentencia llega después de que el afectado estuviera en lista de espera durante un periodo que casi quintuplica el máximo de 180 días que establece la ley para este tipo de intervenciones.

Una espera cinco veces superior a la legal

El paciente acudió al abogado Daniel López Vivas cuando ya llevaba varios años esperando por la intervención. Durante ese tiempo, sufría "muchísimos dolores", tenía la "movilidad muy reducida" y necesitaba usar muletas, además de tomar una "medicación muy fuerte", según explica el letrado. La situación llevó a presentar reclamaciones e implicar a partidos políticos de la oposición para conseguir adelantar la cirugía.

Acumuló un retraso de 937 días, cuando lo habitual y lo establecido en la ley son 180 días para intervenciones de este tipo" Daniel López Vivas Abogado

Pese a las acciones legales y políticas, el hombre "acumuló un retraso de 937 días, cuando lo habitual y lo establecido en la ley son 180 días para intervenciones de este tipo", detalla López Vivas. Finalmente, se le realizó la operación y, tras ella, se inició el proceso de reclamación contra el SES que ha culminado en la reciente sentencia judicial.

Las consecuencias de la demora

El abogado considera que la larga espera agravó la lesión, ya que inicialmente se preveía realizar una artroscopia y finalmente se le tuvo que implantar una prótesis completa de rodilla. Sin embargo, la sentencia no ha considerado este punto, argumentando que la compensación económica procede únicamente por el retraso en la atención.

La sentencia entiende que la administración solamente procede por el retraso" Daniel López Vivas Abogado

A pesar de la demora, la operación fue "todo un éxito". La calidad de vida del paciente ha mejorado "muchísimo", el dolor se ha reducido y prácticamente ya no necesita usar bastón. No obstante, el letrado concluye que si la intervención se hubiera realizado dentro del plazo legal, "el desenlace hubiera sido bastante mejor", evitando los perjuicios derivados de la prolongada espera.