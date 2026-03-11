Un grupo inversor internacional aterriza por primera vez en la Liga F y se convierte en máximo accionista del Badalona Women

Un cambio de propiedad histórico redefine el futuro del Badalona Women. El club ha sido adquirido por el grupo inversor Mercury 13, un conglomerado pionero en la gestión multiclub que ya es propietario de equipos como el Bristol City y el Como en el fútbol femenino.

La operación supone un antes y un después para la competición nacional, ya que se trata de la primera vez en la historia que un grupo inversor internacional se convierte en el máximo accionista de un equipo de la Liga F, abriendo así un escenario inédito en el fútbol femenino español.

Un proyecto con la vista en Europa

El cofundador de Mercury 13, Mario Malavé, ha sido el encargado de presentar las ambiciosas metas de este nuevo capítulo. El objetivo principal, según sus palabras, es "llevar este club a maximizar su fútbol y llevar un nivel de competencia que lo lleve a lo más alto".

Cuando tienes una liga que te recibe con ambición, con ganas de crecer, nos motiva mucho más a entrar" Mario Malavé cofundador de Mercury 13

La llegada de los nuevos propietarios viene acompañada de un fuerte músculo económico y acuerdos estratégicos. Se ha confirmado la incorporación de dos potentes patrocinadores: la marca deportiva Nike y la plataforma de venta de entradas Fever, que lucirá como espónsor principal en la camiseta.

En la estructura deportiva, el club ha informado que se mantiene la confianza en el director deportivo, Ferran Cabello, quien continuará en su puesto como mínimo hasta que finalice la presente temporada.

La receptividad de la Liga F ha sido un factor determinante en la inversión. Mario Malavé ha descrito la bienvenida como "muy importante", destacando que la organización les ha ofrecido "todos los recursos y la colaboración".

El cofundador de Mercury 13 ha sido claro al respecto: "Cuando tienes una liga que te recibe con ambición, con ganas de crecer, desde un punto de vista del inversionista, nos motiva mucho más a entrar". Esta sintonía ha sido fundamental durante el proceso de decisión.

Finalmente, el proyecto también contempla mejoras en las infraestructuras. Se espera que, una vez finalizadas las obras de remodelación con el cambio de la superficie en el terreno de juego, el Estadio Municipal de Badalona se sitúe en el top 4 de la Liga F a partir de la próxima temporada en cuanto a instalaciones, ofreciendo un recinto de primer nivel para jugadoras y aficionados.