Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol acoge una exposición de astrofotografía con 25 imágenes en el Torrente Ballester

La muestra está organizada por el Concello junto a la Asociación de Fotografía Ferrolterra y la SGHN

La muestra permanecerá abierta al público en la sala de Proyectos hasta el 12 de octubre

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, participó este jueves en la inauguración de la exposición de astrofotografía en el centro cultural Torrente Ballester, donde permanecerá abierta al público en la Sala de Proyectos hasta el 12 de octubre.

La muestra está organizada por el Concello de Ferrol en colaboración con la Asociación de Fotografía Ferrolterra y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) y reúne 25 imágenes tomadas por miembros de la asociación.

Las fotografías, realizadas en su mayoría en Galicia, capturan distintos objetos y fenómenos astronómicos, como nebulosas, galaxias o auroras boreales.

El horario de visita es de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas, mientras que domingos y festivos la exposición podrá verse de 11:00 a 14:00 horas.

