Ferrol - Cedeira - Cariño
Estabilizado un incendio forestal en As Pontes que afecta a 13 hectáreas

El fuego se inició sobre las tres de la tarde de este miércoles en la parroquia de O Freixo y en las tareas de extinción participaron un gran número de medios

Uno de los helicópteros actuando este miércoles en la zona de O Freixo

Uno de los helicópteros actuando este miércoles en la zona de O Freixo

El incendio forestal regitrado este miércoles en As Pontes de García Rodríguez, concretamente en la parroquia de O Freixo, se ha dado por estabilizado y afecta aproximadamente a unas trece hectáreas.

Según ha subrayado la Consellería de Medio Rural, el fuego se inició a las 15.11 horas de este miércoles y se ha dado por estabilizado a las 19.32 horas.

Para su extinción se ha movilizado a seis agentes, 10 brigadas, siete motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y dos aviones.

