Estabilizado un incendio forestal en As Pontes que afecta a 13 hectáreas
El fuego se inició sobre las tres de la tarde de este miércoles en la parroquia de O Freixo y en las tareas de extinción participaron un gran número de medios
Ferrol
1 min lectura
El incendio forestal regitrado este miércoles en As Pontes de García Rodríguez, concretamente en la parroquia de O Freixo, se ha dado por estabilizado y afecta aproximadamente a unas trece hectáreas.
Según ha subrayado la Consellería de Medio Rural, el fuego se inició a las 15.11 horas de este miércoles y se ha dado por estabilizado a las 19.32 horas.
Para su extinción se ha movilizado a seis agentes, 10 brigadas, siete motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y dos aviones.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE FERROL
"¿Qué pasa, que la xenofobia expresada en catalán es válida, pero si se expresa en castellano no?"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h