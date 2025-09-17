COPE
La entidad pública SEPES licita la comercialización de cuatro parcelas del polígono industrial de Río do Pozo, en Narón

Suman más de 44.500 metros cuadrados y su coste en conjunto es superior a 1.650.000 euros

Vista aérea del polígono industrial de Río do Pozo, en Narón

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

SEPES, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha publicado la licitación para la comercialización de cuatro parcelas en el sector IV de polígiono industrial de Río do Pozo, en Narón.

La superficie de estas parcelas de uso industrial es de 44.573,49 metros cuadrados y el precio base de licitación de las cuatro parcelas se fija en 1.659.000 euros.

Los mismos se distribuyen de la siguiente manera: parcela M8 (18.841,03 m2) con un precio base de licitación de 678.000 euros; parcela M9 (18.423,98 m2) con un precio base de licitación de 663.000 euros; parcela P1 (6.017,20 m2) con un precio base de licitación de 252.000 euros y parcela W10 (1.291,28 m2) con un precio base de licitación de 66.000 euros.

El anuncio de apertura de plazo para la adquisición, que será mediante procedimiento abierto por concurso, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23 de octubre.

