Una “enamorada” de Narón se pone desde este viernes al frente del local de hostelería de la Asociación de vecinos de Piñeiros

María López, vecina de Neda, pero “enamorada” de Narón, se pone a partir de este viernes, 13 de diciembre, al frente del local de hostelería situado en la Asociación de vecinos de Piñeiros, en Narón, un negocio que llevaba 26 años abierto, con la misma persona, que decidió dejarlo por un cambio de trabajo, y fue entonces cuando a esta emprendedora le salió esta oportunidad.

Durante los últimos días María López se dedicó a poner este negocio a su gusto, en donde asegura que “le di una vuelta y media” y que ahora “voy a ofrecer alternativas saludables”, ya que “sobre todo me voy a centrar bastante en lo que son desayunos, con bowls, tostas, bebida vegetal para el café”, así como “cúrcuma latte, té macha, té remolacha, el té chai...”, además de infusiones 'Orballo', así como “pinchos para acompañar cualquier cosa que te bebas en el local”.

El local de la entidad vecinal acaba de ser reformado

En cuanto a los horarios, María López abrirá de 8,45 a 14,00 horas por las mañanas, de lunes a sábado, y por las tardes, de lunes a viernes, de 16,00 a 22,00 horas, siendo esta su primera experiencia en hostelería.

Y es que esta nedense recuerda que “llevaba diez años con una tienda ecológica, centrada en el mundo de la nutrición, de la espiritualidad, de la alimentación saludable y yoga”, pero que ahora “cambio por esta, ya que cada cinco años como que necesito un cambio, y me ofrecieron esta oportunidad de coger esta concesión y dije, ¿por qué no?”.

El negocio que tenía en el barrio de Freixeiro lo acaba de cerrar, ya que “no puedo atender a todo y me gusta trabajar a mí las cosas que yo monto, no me gusta depender de nadie”.

El establecimiento estará abierto en horario de mañana y tarde

Incide María López que ella siempre apostó por Narón como lugar de sus negocios, ya que “Narón me tira un montón, sobre todo la carretera de Castilla”, puesto que “monté hace años una tienda en esta carretera en Piñeiros, en la que estuve cinco años, luego otros diez en Freixeiro y ahora regreso a Piñeiros, pero siempre en la carretera de Castilla, es como si me atrapara”.

Por último, María López recuerda que la inauguración será este viernes a partir de las 18,00 horas, destacando que “está todo el mundo invitado” a eta puesta de largo, “para tomar un vino, una cerveza o cualquier otro tipo de bebida, como la cúrcuma”.