Emprego presenta en Ferrol los nuevos sistemas que permiten ajustar oferta y demanda de trabajo

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha visitado este lunes las oficinas de empleo Ferrol-Centro y de Vilalba para presentar los nuevos sistemas que el departamento autonómico que dirige implanta en el Servicio Público de Empleo de Galicia.

Entre ellas, el proceso de modernización que, según ha destacado la Consellería, entre otras ventajas, permite casar oferta con la demanda laboral, "dando respuesta a las necesidades de personal trabajador del tejido productivo, y ofrecer, a través de un nuevo programa, una atención personalizada a los colectivos con mayores dificultades".

Así, la titular de Promoción do Emprego ha puesto en valor las ventajas de la nueva herramienta tecnológica EMi (Empleo Inteligente), basada en inteligencia artificial, que permitirá ajustar en tiempo real las demandas de mano de obra del tejido productivo a los perfiles de las personas demandantes registradas por el servicio público.

Este sistema, que se está implantando con carácter piloto en tres oficinas (Cambados, Pontevedra y Ordes), se extenderá al resto de oficinas de empleo de la comunidad autónoma.

Se trata, tal y como ha relatado Lorenzana, de aprovechar las posibilidades que brindan la inteligencia artificial y la analítica avanzada para favorecer la generación de más y mejor empleo en Galicia.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Por otro lado, ha incidido en que el Gobierno autonómico está fijando la atención en las personas usuarias de estas oficinas que presentan mayores problemas para encontrar trabajo.

En este sentido, ha señalado que la Xunta implementa para eso el nuevo programa de seguimiento intensivo de la demanda de empleo para ayudar y apoyar de manera más personalizada a aquellas personas inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia que presentan dificultades para encontrar un trabajo con el objetivo de integrarlas lo antes posible en el mercado de trabajo.

Para llevar a cabo esta iniciativa, a principios de año se incorporaron a las oficinas de empleo 136 nuevos profesionales --4 destinados en Ferrol y uno en Vilalba-- que realizan tareas de orientación y prospección laboral.

Entre sus funciones, también están las de desarrollar el nuevo programa que pondrá el acento en las personas que presenten las siguientes casuísticas: que hayan rechazado una oferta de empleo o abandonen sin justificación un servicio de orientación o/y de formación; que lleven más de 5 años de inscripción ininterrumpida en el Servzo de Emprego de Galicia sin acceder a un puesto y que no tengan itinerario o plan personalizado activo en los últimos 12 meses; las que no hayan confirmado su disponibilidad para tres ofertas en un período de un año; o las que no se presenten a citas de orientación laboral en los centros colaboradores del servicio, sin posibilidad de contacto telefónico y carentes de un itinerario o plan personalizado de empleo activo.