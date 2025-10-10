Egresados de la UDC presentan el videojuego ‘Renegade Jammer’ en el BCN Game Fest de Barcelona

La coordinadora del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos, Luz Castro, con los alumnos

El título, desarrollado como Trabajo de Fin de Máster en el Campus Industrial de Ferrol, es un plataformas 3D que ya ganó el Premio al Mejor Juego Indie en el Lérez Up

Alumnos egresados del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) de la Universidad de A Coruña (UDC), presentan este fin de semana su proyecto en el BCN Game Fest que se celebra en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El título, denominado “Renegade Jammer”, se exhibe en un evento que congrega a más de 15.000 visitantes y cerca de 200 compañías del sector, incluyendo publishers y prensa internacional. El BCN Game Fest, antes conocido como IndieDevDay, busca consolidarse como la cita gamer de referencia en el sur de Europa.

El juego nace como TFM

Detrás de este proyecto se encuentra Team Kaulu, un estudio formado por los antiguos estudiantes del Campus Industrial de Ferrol: Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andrea Salgado y Manuel Sanjurjo.

“Renegade Jammer” es un juego de plataformas 3D cuya trama sigue a su protagonista en una misión para irrumpir en las instalaciones de una compañía dedicada a mutaciones genéticas con fines poco éticos. El objetivo del jugador es boicotear sus sistemas informáticos y detener su actividad en varias galaxias.

Aunque nace como Trabajo de Fin de Máster (TFM), el juego ya acumula reconocimientos. En noviembre de 2024 fue presentado en la ExpOtaku de A Coruña y, más recientemente, a mediados de septiembre, consiguió el Primer Premio al Mejor Juego Indie en el Lérez Up de Pontevedra.