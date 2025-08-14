Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de Ferrol ejecutan la renovación del estadio de A Malata con un nuevo sistema de iluminación

La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol han finalizado la instalación de un nuevo sistema de iluminación en el Estadio de A Malata, una inversión, de 1,5 millones de euros, de la que ambas administraciones se han mostrado "orgullosas".

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitaron en la mañana de este jueves el estadio junto al presidente del Racing de Ferrol, Manuel Ansende, para presentar la mejora.

González Formoso destacó la complejidad del proceso administrativo y celebró que la obra "cumple las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional, no hay riesgo de excepciones" y permite a los aficionados disfrutar de los partidos en condiciones óptimas, tanto en directo como por televisión.

La inversión ha supuesto la renovación de las torres con focos LED y la instalación de 120 focos adicionales en las cubiertas, con un sistema de última generación que garantiza la continuidad de la señal en caso de apagones eléctricos.

Por su parte, Rey Varela subrayó la importancia de la colaboración entre las administraciones y el club para hacer de Ferrol una "ciudad del deporte". El alcalde reconoció que el estadio "acumula muchos años de falta de mantenimiento" y, tras la reciente adaptación para el ascenso a Segunda División, calificó la nueva iluminación como un "hito". "A Malata es un campo de primera y vamos a seguir trabajando para que el siguiente hito sea el de la cubierta", anunció.

Manuel Ansende, presidente del Racing de Ferrol, agradeció la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento, calificándola de "modelo a seguir".

"Sin su colaboración, ayuda y comprensión, este tipo de inversiones sería imposible. Este campo ha estado abandonado durante muchos años", afirmó Ansende, quien también confirmó que el siguiente paso será acometer el cambio de la cubierta.

NUEVAS ACTUACIONES

Ante las preguntas de los periodistas, el alcalde Rey Varela reconoció que se está evaluando la reparación del marcador y felicitó al Racing por la alta cifra de abonados, que supera ya los 7.500.

Respecto al proyecto de la Ciudad Deportiva, Manuel Ansende indicó que se encuentran en la "fase final de adjudicación" y que, una vez resuelto el tema de la obra, se realizará una presentación pública. Las administraciones, por su parte, confirmaron que se seguirá brindando apoyo al club para futuros proyectos.