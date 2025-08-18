Controlado un incendio en el Parque Natural das Fragas do Eume

El incendio forestal declarado en el Parque Natural das Fragas do Eume quedó controlado a las 05:11 horas de la madrugada de este lunes. El fuego se había iniciado a las 21:11 horas de la noche de este domingo, 17 de agosto, en la parroquia de Queixeiro, en el municipio de Monfero.

Según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural, la superficie afectada es de aproximadamente 1,5 hectáreas.

Para la extinción del incendio, se movilizaron de forma acumulada un agente forestal, 5 brigadas y 6 motobombas, que trabajaron durante toda la noche para controlar las llamas y evitar su propagación por el Parque Natural.