Una concentración exige "justicia" en Ferrol por el joven fallecido en el incendio de Recimil

Alrededor de 300 personas, en su mayoría pertenecientes al colectivo gitano, se han dado cita en la tarde de este martes en Ferrol, en respuesta al llamamiento de la Sociedad Gitana Española para clamar "justicia" por la muerte de Diego Gabarre, un joven de 19 años que perdió la vida en el incendio de una vivienda en el barrio de Recimil ocurrido hace varias semanas.

El acto, cargado de emotividad, ha servido para canalizar la indignación vecinal no solo por el trágico suceso, sino por la gestión política y la respuesta de los servicios de emergencia aquella jornada. Los convocantes señalan directamente al Ayuntamiento y al cuerpo de bomberos como "culpables" de lo ocurrido, debido al conflicto laboral que, según denuncian, dejó el servicio "bajo mínimos".

El encendido discurso de Sinaí Giménez, quien se presentó como "autoproclamado rey de los gitanos", ha marcado el tono de la protesta. Giménez ha cuestionado duramente la "guerra entre los políticos y los bomberos" que, a su juicio, ha puesto en riesgo vidas humanas. "¿Cómo es posible que un municipio como este no tengamos bomberos por guerras entre los políticos y los bomberos?", ha exclamado.

El líder gitano ha centrado gran parte de su crítica en lo que considera un agravio comparativo y un claro ejemplo de "antigitanismo" por parte de la corporación municipal. Ha denunciado que, a diferencia de lo que ocurre con otras víctimas, el Ayuntamiento no ha guardado un minuto de silencio oficial ni ha decretado un día de luto por el joven fallecido. "Si en vez de ese gitano no fuera gitano, estamos seguros que ese minuto de silencio ya lo hubiesen guardado", ha sentenciado, provocando los vítores de los asistentes.

"¿Por qué esta tragedia, si en vez de ser fallecida una persona gitana fuera una persona no gitana, todos los políticos estarían aquí rompiéndose la camisa?", se ha preguntado, añadiendo que los representantes públicos "dejan mucho que desear" y no actúan en "igualdad de condiciones para todos".

ACUSACIONES DIRECTAS

El discurso de Giménez ha ido in crescendo en dureza al abordar la cronología de los hechos y la respuesta institucional posterior. Ha criticado que, justo al día siguiente de la tragedia, se anunciara la incorporación de 50 bomberos, una medida que, según ha denunciado, llega tarde. "Lo habéis podido hacer antes de que hubiese una tragedia", ha recriminado, para añadir: "No esperéis que haya una tragedia para después anunciar que vais a poner 50 bomberos. ¿Os habéis reído en la cara de las víctimas?".

Sinaí Giménez también ha señalado a los bomberos, en conflicto con el gobierno local, como parte del problema. "Cuando los políticos no hacen caso, no hay nada mejor que dejar el servicio sin prestación. Claro, pero ustedes, señores bomberos, se olvidan de que están poniendo en riesgo vidas de seres humanos", ha afirmado, responsabilizando a ambas partes. "Vuestras guerras entre los bomberos y los políticos han tenido unas consecuencias fatales, irreversibles. Un niño de tan solo 19 años se lo ha llevado partiendo por vuestra irresponsabilidad", ha sentenciado.

"El culpable de esta tragedia tiene nombres y apellidos. Ayuntamiento y bomberos", ha remachado, advirtiendo que lo ocurrido "no quedará impune" y que investigarán hasta dar con "todas las personas que tengan responsabilidades de forma directa o indirecta". "Y eso te lo digo yo como que me llamo Sinaí Jiménez", ha advertido.

TESTIMONIO DE UN FAMILIAR

Uno de los momentos más duros ha sido la intervención de Antonio Gavarre Díaz, tío del joven fallecido. Visiblemente afectado y vistiendo de luto, ha tomado la palabra para agradecer el apoyo masivo y para expresar el dolor de una familia "con el corazón roto". "Nos han vestido de negro, de ropas negras, como simboliza nuestra costumbre, a 70 miembros de mi familia. Y esto ya no se arregla con un abrazo. Es irreparable", ha manifestado.

Gavarre ha responsabilizado directamente a la "imprudencia e indiligencia" de la situación previa al incendio. "Apenas tenía 19 años. Estaba empezando a asomarse a la vida y se la han quitado", ha lamentado, apelando a la justicia para que la investigación abierta "no tenga manipulación" y no den "la espalda a la verdad".

El tío de la víctima ha querido poner rostro a las consecuencias del suceso: "Han dejado a unos niños sin padre, a una mujer con apenas 18 años, viuda, a un padre como es mi hermano sin su hijo. A causa de vuestras tiras y aflojas, mirad las consecuencias". En su alocución, ha querido dejar claro el sentir de su familia, los 'Gabarres'. "Aunque sea un grito en el desierto, pero estamos aquí", ha proclamado, prometiendo que no cesarán hasta conocer "la verdad y la justicia".

INVESTIGACIÓN

El secretario de la Sociedad Gitana Española, Miguel Valverde, conocido como Ángel Benedito, ha puesto sobre la mesa las reivindicaciones formales del colectivo.

Ha leído un comunicado en el que la entidad, que se define como "totalmente independiente" y "constitucionalista", ha exigido al Ayuntamiento que "en el próximo pleno municipal tengan la delicadeza y se acuerden de la víctima y hagan un minuto de silencio" y que se declaren "tres días de luto oficial por la tragedia de Recimil". "Para demostrar así a la sociedad en general que Ferrol y sus políticos no son racistas y que a todas las víctimas se las trata por igual", ha subrayado.

Además, han reclamado a la Delegación de Gobierno la apertura de una "comisión de investigación para dirimir y depurar las responsabilidades". Entre los puntos a esclarecer, han enumerado: "por qué solamente había tres bomberos disponibles cuando tenía que haber una dotación mínima de siete; si esos bomberos tenían titulación oficial; cuántos estaban de baja y por qué causas; y si el Secretario Municipal informó a las autoridades competentes de la carencia de efectivos antes de la tragedia".

Bajo el lema "Nunca más Galicia ni Ferrol ni ningún municipio sin bomberos", la protesta ha concluido con un emotivo y reivindicativo clamor de "¡Justicia!" por parte de los asistentes, que se han comprometido a mantenerse movilizados hasta que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.