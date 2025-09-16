El Concello de Ferrol reactiva el Plan de Barrios para mejorar las zonas urbanas y rurales

El Ayuntamiento de Ferrol ha puesto en marcha el Plan de Barrios 2025-2026, una iniciativa que busca reforzar los servicios municipales en las zonas urbanas y rurales del municipio.

La primera parroquia en beneficiarse de este programa ha sido Papoi, donde las empresas de servicios municipales han comenzado esta semana las tareas de limpieza, desbroce y revisión de alumbrado.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, serán los encargados de supervisar los trabajos. La agenda del alcalde también incluye reuniones con los vecinos de cada zona para escuchar sus necesidades. La primera de estas citas tendrá lugar este viernes, 26 de septiembre, con la Asociación de Vecinos de Papoi.

Este plan, que se extendió desde 2011 y fue reactivado por el actual gobierno, se aplicará de forma progresiva en 16 parroquias rurales y 13 barrios urbanos. El calendario para el resto del año es el siguiente:

Septiembre: San Felipe (día 22) y Prioriño (día 29).

Octubre: A Graña (día 6), A Cabana (día 13), Ensanche A (día 20) y Santa Icía (día 27).

Noviembre: Esteiro (día 3), A Xunta Veciñal (día 10), Recimil (día 17) y Valón (día 24).

Diciembre: San Pablo (día 1), San Xuxo (día 9) y Ultramar (día 15).

El Concello ha anunciado que de enero a mayo de 2026 se dará a conocer un nuevo calendario para cubrir el resto de barrios y parroquias pendientes.