El Concello de Ferrol activa medidas y recomendaciones a la ciudadanía por la borrasca

El Concello de Ferrol activa para el martes 17 de Enero las siguientes medidas :

− Suspensión de todas las actividades culturales, deportivas, recreativas y espectáculos públicos, dependientes del Ayuntamiento, realizadas el aire libre.

− Cierre de las instalaciones deportivas de gestión municipal con actividades el aire libre y recomendación de cierre a todas las instalaciones deportivas.

− CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal de Operativos) en situación de alerta, al igual que los grupos operativos dependientes del Ayuntamiento.

− Dispositivo específico preventivo de los grupo de intervención del Ayuntamiento.

− Informar la los diferentes departamentos del Ayuntamiento afectados por la situación indicando la necesidad de en su caso, alertas a las empresas externas contratadas.

También se recomienda a la ciudadanía, entidades y empresas para prevenir posibles incidencias. Las Medidas para la protección de las personas y bienes (Orden de 24 de junio de 2002: Plan de protección civil ante el riesgo de temporales en Galicia).

1. Evitar salir de la casa, sobre todo, las personas mayores. En el caso de tener necesidad urgente de salir había sido de su casa: la) caminar cerca de las fachadas de casas sólidas (no ruinosas),b) vigilar la posible caída de objetos,c) No acercarse a los vallados, carteles de anuncios, postes de madera, árboles, etc.

2. Si lo sorprende el temporal, busque refugio.

3. No utilice vehículos ligeros, ni aquellos otros que tengan poca estabilidad (bicicletas, motos, etc.).

4. Cierre y asegure ventanas y puertas.

5. Retire de ventanas y balcones todos aquellos objetos que puedan desprenderse y causar daños.

6. Sitúe los vehículos protegidos del viento.

7. Si lo sorprende el temporal en el coche, no se quede en él, se refugie en cualquier lugar próximo de mayor seguridad.

8. Es importante señalar en el caso de alerta naranja/rubia por fenómenos costeros el enorme peligro que supone para las personas acercarse las playas, la costa y los muelles por motivos de trabajo o con la intención de ver el oleaje.

Medidas en relación las diferentes instalaciones escolares, culturales y/o de ocio: •

Limite o suprima las actividades al aire libre. • Evite la salida del centro (recreos, desplazamientos, etc.). • Cierre y asegure puertas y ventanas. • Retire objetos de ventanas y balcones.



C) Recomendación en relación las empresas (Orden de 24 de junio de 2002: Plan de protección civil ante el riesgo de temporales en Galicia y recomendaciones del INSHT): • Suspensión de los trabajos sobre cubiertas, retirando cualquier material o herramienta que pueda caer desde a misma.

• Suspender los trabajos sobre andamios y retirar cualquier material o herramienta que pueda caer del mismo.

• Asegurar andamios, grúas, vallados, carteles y otros elementos (fijos o móviles) que puedan quedar afectados por el temporal.

• Realizar correctamente la puesta en servicio de las grúas, en especial la puesta en veleta, moverla al lugar de seguridad y amarrarla a la vía sí se dispone de ella.

• Suspender el trabajo de las grúas en cuanto el anemómetro emita señal de aviso en seguida.

• Comprobar que no se colocan en la grúa elementos ajenos a misma, como carteles en la torre o material en la pluma y evitar los trabajos en el exterior.