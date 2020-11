El comité de empresa de Navantia Ferrol asegura que el inicio de las fragatas F-110 se retrasa a 2022

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey (CCOO), ha asegurado que “la producción de las fragatas F-110 para la Armada Española no comenzará hasta el año 2022”, lo que se supondría un año de retraso con respecto al plazo inicialmente previsto, y que debido a ello “necesitamos una solución ya, a corto plazo”, ya que el representante sindical ha trasladado que en el mes de marzo de 2021 “se marchará” el segundo buque del tipo AOR que están realizando para la Armada de Australia, con lo que “se acabará todo el trabajo en producción que tenemos y solo nos quedaría la labor en ingeniería, que es una parte pequeña del conjunto de trabajadores que tenemos”, y por ello ha reclamado “un barco puente” para poder ocupación tanto a los trabajadores de la empresa principal como de las auxiliares.

Dichas manifestaciones las ha realizado el representante sindical en el Ayuntamiento de Ferrol, en donde acompañado de los alcaldes de esta ciudad, Ángel Mato (PSOE) y de Fene, Juventino Trigo (BNG), han anunciado que han pactado un manifiesto que ha sido trasladado al resto de regidores de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, para recibir sus aportaciones, y posteriormente hacerlo público, en donde se demanda tanto cargada de trabajo como inversiones para la modernización del astillero ferrolano.

ASTILLERO ABSOLETO

García Juanatey ha destacado que el sector naval es “muy cíclico, con subidas y bajadas de carga de trabajo, en donde en los últimos años hemos conseguido paliar la falta de contratos de la Armada Española con encargos internacionales, principalmente de Australia”, pero que “nuestro astillero se está quedando obsoleto, es de principios del siglo XX y si no conseguimos modernizarnos no lograremos en el futuro atraer esos contratos internacionales que nos permitirán disminuir la ciclicidad y aumentar así nuestra carga de trabajo en estos períodos”.

El integrante del comité de empresa ha trasladado que “somo competitivos, pero necesitamos una serie de apoyos para modernizar nuestras instalaciones”, en donde ha incidido que “para ello vamos a intensificar las movilizaciones, con la colocación de una pancarta en este Ayuntamiento de Ferrol, además de otras acciones, como una concentración la próxima semana, para visibilizar esta situación”.

Desde la parte social se ha denunciado que las promesas de inversiones para “modernizar el astillero están paralizados, no aparecen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y tampoco lo está haciendo la empresa Navantia”, en donde García Juanatey ha traslado que según las estimaciones realizadas hace tiempo por la empresa naval publica habría que invertir “unos 400 millones de euros, de los que 100 están comprometidos en un nuevo taller de bloques, pero que no sirve de nada si no contamos con la otra parte”, como es el dique seco cubierto, “para poder así ahorrar costes y plazos”.

PLANES DE INVERSIÓN

Por su parte, el alcalde de Ferrol, ha trasladado que “ahora mismo lo que hace falta es carga de trabajo, tal y como aseguramos en su momento todos los alcaldes y por ello nos vamos a dirigir a todas la administraciones, tanto al Gobierno central como al gallego para que en el ámbito de sus competencias, aprovechando ese plan de recuperación con fondos de la Unión Europea (UE) se puedan llevar a cabo también las inversiones necesarias para modernizar el astillero de Navantia”.

Mato ha detallado que “esta comarca está sufriendo mucho, ya se han materializado muchos despidos en la industria auxiliar, y tenemos que levantar nuestra voz para que se nos escuche y que se proceda a redistribuir, para que no suframos otra nueva crisis industrial”.

Por último, el alcalde de Fene ha trasladado que el documento elaborado por estos regidores y el comité de empresa ha sido trasladado este lunes, 9 de noviembre, “a los alcaldes y alcaldesas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y esperemos que esta semana ya quede el documento definitivo”.

Trigo ha incidido en que “el problema del sector naval es algo que nos afecta a todos y que tenemos que afrontar todos unidos, apoyándonos entre toda la comarca, ya que vemos que muchos tienen que abandonar esta zona en busca de empleo”.