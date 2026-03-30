La Cofradía de la Merced de Ferrol celebra el centenario de su capilla y de su Cristo Redentor

La Cofradía de la Merced de Ferrol afronta una Semana Santa muy especial con la celebración de un doble aniversario: los 100 años de su imagen titular, el santísimo Cristo Redentor, y de la inauguración de su capilla. Se trata de un año cargado de simbolismo para una hermandad que combina tradición y modernidad, reforzando su papel dentro de la Semana Santa Ferrolana con un crecimiento constante.

Una hermandad viva todo el año

Más allá de las cinco procesiones que realizan a partir del Miércoles Santo, la actividad de la cofradía es constante. "No es solo sacar un paso a la calle", explica Carlos Darriba, vocal de Culto, sobre los preparativos que, como el besamanos de Nuestra Señora de los Cautivos, ocupan a los hermanos durante todo el año. De hecho, los ensayos de los portadores comenzaron el 14 de enero con el objetivo de crear un "grupo humano" y una "familia", como señala Javier Medina, mayordomo de la hermandad.

Cristo Redentor de la Cofradía de la Merced

La cantera y la integración, claves del crecimiento

Con cerca de 400 cofrades, la hermandad presume de tener una de las medias de edad más jóvenes de Ferrol, en torno a los "20 o 30 años". Su vínculo con el colegio Tirso de Molina funciona como una auténtica cantera que nutre sus filas y ha provocado que exista una lista de espera para ser portadores desde hace dos años. Medina destaca con orgullo que han creado un "grupo humano súper especial" con gente de 16 a 50 años que "compaginan muy bien y hacen mucha piña".

La cofradía también ha sido pionera en inclusión social al promover los "tramos silenciosos" para que las personas con autismo puedan disfrutar de las procesiones. Tras el éxito del año pasado, este año la iniciativa se extiende a sus tres principales salidas procesionales. "Es importante que personas con algún tipo de trastorno, con autismo, también puedan vivir la Semana Santa y que tengan la misma oportunidad que tengo yo", afirma Darriba.

Un momento para no perderse

Para quienes visiten Ferrol, Javier Medina señala un momento indispensable: la retirada de Nuestra Señora de los Cautivos el Miércoles Santo, sobre las nueve de la noche. En ese instante, frente a la capilla, cofrades y público se unen para cantar a viva voz la canción ''Líbrame''", dedicada a la virgen. "Ves que el trono sube y la gente se emociona y lo cantan a pleno rendimiento, y eso es una pasada", asegura.