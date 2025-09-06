El "Chanfaina lab" arranca su décima edición en San Sadurniño

La Casa da Cultura de San Sadurniño se ha convertido este viernes, 5 de septiembre, en el epicentro de la décima edición del Chanfaina lab, un encuentro audiovisual que reúne a cineastas locales y de fuera para crear cortometrajes en un tiempo récord. La jornada inaugural sirvió para que los participantes se familiarizaran con el territorio y se adentraran en la figura de Alfonso Piñón Teixido, periodista y cineasta que da nombre a esta edición.

El alcalde, Secundino García, y otros responsables municipales dieron la bienvenida oficial a los creadores, animándolos a descubrir el municipio y a plasmar en sus obras su visión particular del mismo. "Nos gusta que vengáis y que paséis un fin de semana conociendo el municipio para mostrarnos cómo lo veis vosotros. Seguro que saldrán grandes obras audiovisuales, como ha pasado en las nueve ediciones anteriores", afirmó el regidor.

La mañana fue un recorrido por la historia y la naturaleza de San Sadurniño. Los cineastas visitaron el pazo municipal, sus jardines y el Pico de Ferreira, un enclave geológico con un pasado fascinante. Además, se plantó un manzano silvestre como árbol conmemorativo de esta edición y se celebró un encuentro con la "Deusa Navia" para pedirle buena suerte en su trabajo creativo.

Uno de los puntos clave del evento es la reivindicación de la figura de Alfonso Piñón Teixido, conocido como Bernardino de Lamas. Periodista y pionero del cine de principios del siglo XX, Piñón filmó su entorno con una pequeña cámara Pathe Baby, grabando unas 300 bobinas mudas que hoy se conservan en la Filmoteca de Galicia. Su biografía, "O cineísta andarengo", escrita por Manolo González, se presentará este sábado, a las 17:00 horas, en el local social de Lamas, con una proyección de algunas de sus filmaciones.

El programa continúa con una intensa jornada de rodaje para los participantes, que trabajarán en sus proyectos durante todo el fin de semana. Además, el público podrá disfrutar del cine con la proyección del documental "Antes de Nós" sobre la vida de Castelao, seguida de un coloquio con el guionista Pepe Coira.