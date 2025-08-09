El Castillo de la Concepción de Cedeira abre sus puertas durante todo el mes de agosto

El Concello de Cedeira ha anunciado la apertura del castillo de la Concepción durante todo el mes de agosto, con el objetivo de facilitar las visitas a uno de los principales atractivos turísticos de la localidad. El fortín se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados de 10:00 a 13:30 horas. La entrada es gratuita.

El castillo, construido a mediados del siglo XVIII para defender la población de los ataques por mar, alberga en su interior una exposición con reproducciones de navíos, réplicas de trajes de soldados y armas de la época. Además, los visitantes pueden ver maquetas que recrean la cocina y el almacén de pólvora originales.

Desde hace unos años, el fortín también acoge una muestra dedicada al yacimiento arqueológico del castro Sarridal, que ofrece información sobre las campañas de excavación, los descubrimientos más importantes y una selección de restos hallados, como monedas, cerámicas y fichas de juegos.

La península del Sarridal, donde se encuentra el castillo, es un punto de interés turístico que concentra también otros atractivos, como el propio castro, las antiguas cetáreas y la playa de As Sonreiras.