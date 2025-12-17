Cáritas Ferrol intensifica su ayuda en Navidad para que 'una vida digna no sea cuestión de suerte'

Cáritas ha vuelto a lanzar su tradicional campaña de Navidad en un contexto social marcado por la precariedad, la dificultad para acceder a una vivienda o un empleo digno y el aumento de situaciones de exclusión. Bajo el lema 'Hagamos que llevar una vida digna no sea cuestión de suerte', la organización invita a vivir estas fechas desde la solidaridad y la fraternidad, poniendo el foco en quienes peor lo están pasando.

Los tres frentes de la precariedad

José María Pérez, vocal de comunicación de Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol, ha explicado que la campaña busca ejercitar los derechos de todas las personas. Pérez detalla que la organización pide centrar la mirada en tres frentes clave: "la vivienda, con el tremendo problema que supone actualmente; el empleo, porque permite que las personas recuperen su autonomía y dignidad; y la situación de inmigración", ligada a la falta de regularización y a los trabajos precarios. Aunque se abordan los tres ámbitos, Pérez ha señalado que en la diócesis "vamos a incidir en esta campaña fundamentalmente en el tema de la vivienda", por cómo condiciona la vida de las personas.

Campaña de Navidad de Cáritas

El calor de un hogar en Navidad

Para muchas familias, la Navidad es una época de celebración, pero para quienes viven en exclusión, estas fechas son especialmente difíciles. Cristina Pereiro, coordinadora de acción social de Cáritas diocesana, explica que el ideal de una Navidad feliz contrasta con su realidad, lo que agudiza la sensación de ausencia. "Para las personas en situación de exclusión son fechas marcadas por sentir esas ausencias o esas faltas, de un modo mucho más doloroso", afirma Pereiro, añadiendo que esta situación puede provocar "una percepción de fracaso" y un impacto emocional muy negativo.

El centro de día Gabriel Vázquez Seijas en Ferrol, que funciona los 365 días del año, se convierte en un refugio clave. Pedeiro destaca que es "un lugar de calidez, de calor, de vínculos" para personas migrantes, jóvenes o gente de la ciudad que no tienen lazos familiares o sociales. En el centro, gracias al compromiso de los voluntarios, se celebra la Navidad "como una gran familia" para que estas personas se sientan acompañadas.

Cómo colaborar con Cáritas

Para apoyar la labor de la organización, se pueden realizar donaciones solidarias en las Cáritas Parroquiales o directamente a Cáritas Diocesana. Según ha indicado José María Pérez, la información para donar a través de transferencia o mediante Bizum (código 38378) está disponible en la página web de la diócesis.

Además, se han organizado diversas actividades solidarias. Este domingo 21, a las 19:00 horas, tendrá lugar un concierto solidario en la Concatedral de San Julián a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana a Magdalena, a favor de Cáritas de la UPA de Ferrolcentro. También se celebrará un festival de Navidad en Cedeira y un mercado solidario en As Pontes el 19 de diciembre.