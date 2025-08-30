Cariño licita la rehabilitación del pabellón municipal que lleva dos años en desuso

El Concello de Cariño aprobó recientemente el proyecto de licitación las obras de acondicionamiento del pabellón polideportivo municipal. Así, Concello y Xunta de Galicia firmaron un acuerdo el pasado mes de julio para llevar a cabo las obras de acondicionamiento del polideportivo municipal y que permitirá recuperar el edificio después de cerca de dos años en desuso.

El proyecto, que cuenta con una inversión total cercana a los 240.000 euros, de los cuales la Xunta aportará el 80% y el Concello el 20% restante, permitirá recuperar un espacio clave para la actividad deportiva, educativa y comunitaria de la localidad, cerrado desde hace casi dos años debido a importantes deficiencias estructurales heredadas de gestiones anteriores.

El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas termina el próximo 9 de septiembre, por lo que las obras comenzarán en los próximos meses e incluirán la reparación de la cubierta y de la pista deportiva, afectadas por filtraciones de agua, la sustitución de puertas y la adecuación de las salidas de evacuación a la normativa vigente.

Según explica la alcaldesa, Ana María López, “este pabellón ha sido siempre un punto de encuentro para nuestros vecinos y vecinas, un lugar donde convivían el deporte, la educación y la vida social. Recuperarlo era una prioridad y una necesidad desde el primer día de este gobierno, y gracias a este acuerdo con la Xunta, por fin será una realidad”.