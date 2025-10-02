COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

El Campus Industrial de Ferrol acoge la International Staff Week con participantes de 11 países europeos

Un total de 35 docentes e investigadores conocen esta semana los centros de investigación de la UDC en Ferrol y A Coruña

Ana Ares y Bruno Casal con participantes de la International Staff Week
00:00
Descargar

Ana Ares es la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y el adjunto de Movilidad y Convenios de la Vicerrectoría de Titulaciones e Internacionalización, Bruno Casal, recibieron el pasado lunes en la Facultad de Humanidades y Documentación a los 35 participantes en la International Staff Week del Campus Industrial de Ferrol. 

El programa reúne a personal docente, investigador y de administración y servicios procedente de Bélgica, Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Turquía y Ucrania.

Durante la semana, los asistentes conocerán de primera mano el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), en el campus ferrolano, y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), situado en el campus coruñés. Además, el programa incluye visitas culturales a espacios de interés, como el Museo de la Construcción Naval (Exponav) en Ferrol.

Uno de los apartados que más interés ha despertado es la presentación de iniciativas de innovación docente desarrolladas desde el Campus Industrial de Ferrol en el marco de los proyectos europeos Erasmus+.  Este jueves 2 de octubre, profesorado de la Universidade da Coruña dará a conocer los principales resultados de los proyectos Eco-Maker, InterGames, AIM@VET, SHOREWINNER y 3E-Partnership.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 02 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking