El Campus Industrial de Ferrol acoge la International Staff Week con participantes de 11 países europeos

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y el adjunto de Movilidad y Convenios de la Vicerrectoría de Titulaciones e Internacionalización, Bruno Casal, recibieron el pasado lunes en la Facultad de Humanidades y Documentación a los 35 participantes en la International Staff Week del Campus Industrial de Ferrol.

El programa reúne a personal docente, investigador y de administración y servicios procedente de Bélgica, Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Turquía y Ucrania.

Durante la semana, los asistentes conocerán de primera mano el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), en el campus ferrolano, y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), situado en el campus coruñés. Además, el programa incluye visitas culturales a espacios de interés, como el Museo de la Construcción Naval (Exponav) en Ferrol.

Uno de los apartados que más interés ha despertado es la presentación de iniciativas de innovación docente desarrolladas desde el Campus Industrial de Ferrol en el marco de los proyectos europeos Erasmus+. Este jueves 2 de octubre, profesorado de la Universidade da Coruña dará a conocer los principales resultados de los proyectos Eco-Maker, InterGames, AIM@VET, SHOREWINNER y 3E-Partnership.