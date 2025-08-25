Bomberos de Ferrol se movilizan para ayudar en el incendio de Quiroga, en Lugo
Cuatro efectivos, equipados con una bomba urbana ligera, se dirigen a A Pobra do Brollón para unirse a las labores de extinción y protección de viviendas
El cuerpo de bomberos de Ferrol ha respondido a un llamado de emergencia de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y ha enviado una dotación para colaborar en el incendio forestal de Quiroga, al sur de la provincia de Lugo.
Cuatro bomberos, a bordo de una bomba urbana ligera (BUL), salieron del parque de A Gándara a las 21:15 horas de este lunes. Su destino es A Pobra do Brollón, donde se encuentra el puesto de mando avanzado del operativo. Una vez allí, se les asignarán tareas específicas, que previsiblemente consistirán en la protección de viviendas, bienes y animales.
En caso de que la situación no mejore, se espera que un segundo equipo de bomberos de Ferrol realice un relevo in situ este martes, alrededor de las ocho de la tarde.
