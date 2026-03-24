El BNG reclama al gobierno de Ferrol la reapertura del aparcamiento subterráneo de Porta Nova, cerrado desde 2019

El BNG de Ferrol ha reclamado al gobierno local que preside José Rey Varela (PP) la recuperación y apertura al público del aparcamiento subterráneo situado bajo el centro comercial Porta Nova, en la plaza de O Inferniño, cerrado desde abril de 2019.

Los nacionalistas insisten en que la explotación de la infraestructura debe realizarse de forma directa por parte del Concello, sin repetir el modelo de concesión a una empresa privada.

El concejal Roberto Montero, ha criticado la actitud del ejecutivo municipal, al que acusa de estar “ausente de los problemas del día a día de los vecinos” y de centrar su tiempo “en la propaganda de macroproyectos”.

Montero ha recordado que en julio de 2024, en la comisión de Urbanismo, la concejala del área aseguró que ya no existían problemas jurídicos y que solo quedaban reparaciones pendientes, como las bombas de achique o la instalación contra incendios.

“Que a día de hoy el aparcamiento siga sin fecha de apertura es síntoma de un gobierno inútil y sin ganas de trabajar”, ha afirmado.

El edil nacionalista ha defendido que la ciudad “no puede permitirse seguir teniendo una infraestructura tan necesaria como esta completamente cerrada”, y ha subrayado que el mal estado de las instalaciones responde a la falta de mantenimiento y a las discrepancias entre el Concello y la antigua empresa concesionaria.

Montero ha instado al gobierno local a no repetir “los mismos errores” y a descartar una nueva licitación para la gestión privada. “Más de siete años cerrado debería hacernos aprender algo, por lo que solo se debe contemplar la explotación directa por parte del Concello”, ha señalado.

Asimismo, el concejal ha destacado el potencial del espacio: “340 plazas bajo tierra dan para incrementar las plazas de aparcamiento y recuperar para los peatones y el ocio de la vecindad algunas zonas, como puede ser la comprendida entre la parada de taxis y la travesía de O Inferniño, que a día de hoy está infrautilizada y solo se usa para aparcar de forma inadecuada unos 25 coches subidos al borde de la acera”.