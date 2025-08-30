Bico de Xeado lanza un helado exclusivo de Manzana Santiaguesa en la Feira Rural de San Sadurniño

La Feria Rural de San Sadurniño, que se celebra este sábado 30 de agosto, viene este año con un aliciente irresistible para los golosos: un helado que no encontrarás en ninguna otra parte. La conocida marca Bico de Xeado ha creado una receta especial para la XVI edición de este evento: helado de Manzana Santiaguesa, elaborado con leche fresca de vacas criadas a pocos kilómetros de A Cortiña, recinto donde se celebra el evento.

¿El resultado? Un bocado de auténtico kilómetro cero que combina la cremosidad del mejor lácteo gallego con la intensidad aromática de esta fruta autóctona, muy apreciada por su color rojizo y su dulzor inconfundible. “Conseguimos mantener el equilibrio perfecto entre la textura y la cremosidad del lácteo y la presencia del sabor de las manzanas, que tiene mucha fuerza”, explica José Luis Cabarcos Corral, director de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, propietaria de la marca.

meses creando una nueva receta

No se trata de un capricho improvisado. Durante meses, Bico de Xeado trabajó junto al área de Desarrollo Local para crear una receta que convenciera a todos. Y vaya si lo lograron: un panel de ocho sumilleres expertos dio su aprobación unánime, algo poco habitual. “Es un helado que sabe verdaderamente a Manzana Santiaguesa”, celebran desde la firma.

Además de exquisito, es un helado que cuenta una historia: la de un producto hecho con ingredientes 100% locales. Las manzanas proceden de Naraío y la leche, de vacas Jersey criadas en Santa Mariña do Monte, alimentadas con forrajes de la propia comarca. “Este ensayo reivindica las posibilidades de una variedad autóctona y el potencial de recuperar las plantaciones de frutales”, apunta Manolo Varela, edil de Desarrollo Local.

Quienes se acerquen este sábado 30 de agosto a la Finca de San Sadurniño podrán degustarlo en exclusiva. La marca traerá 50 litros de helado, suficientes —esperan— para que nadie se quede sin probarlo.

Y eso no será todo. La feria también ofrecerá degustaciones de fruta autóctona, productos del Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla y talleres de cocina con el chef Xosé Troncoso. Pero ya te avisamos: el helado de Manzana Santiaguesa promete ser la estrella del día.