La Biblioteca Municipal de Ferrol lanza un club de lecturas heurísticas para redescubrir los libros este otoño

El economista y psicólogo Miguel García Corral coordina esta iniciativa que permitirá a los participantes analizar los libros desde distintas perspectivas

Tienda de libros con un cliente al fondo

Alamy Stock Photo

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La Biblioteca Municipal de Ferrol inicia este otoño un club de lecturas heurísticas, una propuesta innovadora para leer y comprender los libros en varios planos: psicológico, histórico, literario y emocional. La actividad estará coordinada por Miguel García Corral, economista y psicólogo, quien guiará a los participantes en el análisis y reflexión sobre cada obra.

Los grupos serán reducidos, de unas 12 personas, y se desarrollarán el último jueves de cada mes, en sesiones tanto de mañana como de tarde. Cada encuentro permitirá a los asistentes compartir impresiones, intercambiar ideas y aprender de la lectura de otros, haciendo de la experiencia algo más enriquecedor que la lectura individual.

Entre los objetivos del club está fomentar la creatividad, la reflexión y el bienestar emocional, así como redescubrir clásicos y nuevas obras literarias con un enfoque más profundo. La primera sesión se celebrará el último jueves de septiembre, y los interesados podrán inscribirse en la biblioteca a partir del jueves 4 de septiembre.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Municipal de Ferrol ofrece a los lectores un espacio único para disfrutar de la lectura, compartir conocimientos y aprender de la diversidad de puntos de vista de cada participante.

