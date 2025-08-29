La Biblioteca Municipal de Ferrol lanza un club de lecturas heurísticas para redescubrir los libros este otoño

La Biblioteca Municipal de Ferrol inicia este otoño un club de lecturas heurísticas, una propuesta innovadora para leer y comprender los libros en varios planos: psicológico, histórico, literario y emocional. La actividad estará coordinada por Miguel García Corral, economista y psicólogo, quien guiará a los participantes en el análisis y reflexión sobre cada obra.

Los grupos serán reducidos, de unas 12 personas, y se desarrollarán el último jueves de cada mes, en sesiones tanto de mañana como de tarde. Cada encuentro permitirá a los asistentes compartir impresiones, intercambiar ideas y aprender de la lectura de otros, haciendo de la experiencia algo más enriquecedor que la lectura individual.

Entre los objetivos del club está fomentar la creatividad, la reflexión y el bienestar emocional, así como redescubrir clásicos y nuevas obras literarias con un enfoque más profundo. La primera sesión se celebrará el último jueves de septiembre, y los interesados podrán inscribirse en la biblioteca a partir del jueves 4 de septiembre.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Municipal de Ferrol ofrece a los lectores un espacio único para disfrutar de la lectura, compartir conocimientos y aprender de la diversidad de puntos de vista de cada participante.