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El barrio ferrolano de Ultramar homenajea a Maruja, la tendera que lleva 78 años sirviendo a sus vecinos y visitantes

El alcalde, José Manuel Rey Varela, participó en el acto de reconocimiento a María Saavedra Prieto, de 98 años, cuya tienda de ultramarinos abrió en 1948 y continúa operativa

El alcalde de Ferrol felicita a Maruja durante el homenaje

Concello de Ferrol

El alcalde de Ferrol felicita a Maruja durante el homenaje

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El barrio ferrolano de Ultramar homenajeó a Maruja, la tendera que lleva 78 años sirviendo a sus vecinos y visitantes. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó en la tarde de ayer en el homenaje a la vecina de Ultramar, María Saavedra Prieto, conocida como Maruja, que tuvo lugar en el local de la Asociación de Vecinos de Ultramar.

Maruja abrió en 1948 su tienda de ultramarinos, que sigue en funcionamiento en la actualidad regentada por su hijo.

Gracias a su trato cercano con los vecinos, Maruja se ha convertido en todo un símbolo del barrio. “La tienda de Maruja es más antigua que los edificios que la rodean y mientras Ultramar se iba construyendo, ya estaba Maruja abriendo su puerta cada día”, destacó el regidor.

Los vecinos presentes en el acto y el alcalde trasladaron su cariño y felicitación a Maruja, subrayando el valor de las personas mayores que “son las que construyeron esta ciudad con su trabajo y con su esfuerzo”.

Rey Varela agradeció a la nonagenaria su compromiso con el barrio y su labor tan cercana durante toda su vida.

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