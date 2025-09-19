El Ayuntamiento de Ferrol invierte más de 180.000 euros en el asfaltado de carreteras en la zona rural

Visita del alcalde y concejal de Servicios y Zona Rural a las obras de aglomerado

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha visitado en la mañana de este viernes la parroquia de Papoi para supervisar los trabajos de asfaltado que el Ayuntamiento está llevando a cabo en varias vías, con una inversión total superior a los 180.000 euros.

Acompañado por el concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé, y el presidente de la asociación de vecinos, José Leirachá, el regidor destacó la importancia de estas mejoras.

Las obras se centran en el aglomerado de las pistas de Boucellas y Fontá (47.276,24 euros), la pista adyacente a la calle Mandiá (47.389,49 euros), el núcleo de Papoi (40.592,29 euros) y el entorno de Rilo (47.390 euros).

Rey Varela saludó el inicio de los trabajos, que, según él, suponen una "gran mejora para los vecinos" de la zona. "Por estas pistas caminan y circulan a diario muchos ferrolanos, que merecen unas vías en perfectas condiciones", aseguró el alcalde.

El regidor explicó que uno de los objetivos de su mandato es renovar las pistas más deterioradas en colaboración con las asociaciones vecinales. "Son ellas las que nos tienen que marcar las prioridades, porque los vecinos son quienes mejor las conocen", concluyó.