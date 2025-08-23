Autocaravanas y furgonetas camper invaden el pinar de Doniños, en Ferrol, y generan críticas

Los vehículos estacionados en las zonas no habilitadas de Doniños este sábado

La presencia de autocaravanas y furgonetas tipo camper en el pinar de la playa de Doniños, en Ferrol, ha generado malestar entre algunos vecinos y usuarios de la zona.

Varias personas han denunciado que, durante este verano, estos vehículos se instalan en el pinar y sus ocupantes montan auténticos “campamentos”.

Las críticas se centran en el uso que se hace del espacio público, ya que, según los denunciantes, se despliegan mesas y sillas de camping, se tiende ropa y, en ocasiones, se utilizan las fuentes públicas para lavar enseres de cocina y prendas.

Esta situación ha llevado a quejas de otros automovilistas, que ven dificultado el aparcamiento en una zona de alta afluencia durante el verano.

Los afectados reclaman a las autoridades locales que tomen medidas para regular este tipo de acciones y evitar lo que consideran una ocupación indebida de un espacio natural y público.