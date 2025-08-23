COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Autocaravanas y furgonetas camper invaden el pinar de Doniños, en Ferrol, y generan críticas

Vecinos denuncian que los vehículos ocupan numerosas plazas y que sus ocupantes instalan mesas, sillas y lavan en fuentes públicas

Los vehículos estacionados en las zonas no habilitadas de Doniños este sábado

Cedida

Los vehículos estacionados en las zonas no habilitadas de Doniños este sábado

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La presencia de autocaravanas y furgonetas tipo camper en el pinar de la playa de Doniños, en Ferrol, ha generado malestar entre algunos vecinos y usuarios de la zona.

Varias personas han denunciado que, durante este verano, estos vehículos se instalan en el pinar y sus ocupantes montan auténticos “campamentos”.

Las críticas se centran en el uso que se hace del espacio público, ya que, según los denunciantes, se despliegan mesas y sillas de camping, se tiende ropa y, en ocasiones, se utilizan las fuentes públicas para lavar enseres de cocina y prendas.

Esta situación ha llevado a quejas de otros automovilistas, que ven dificultado el aparcamiento en una zona de alta afluencia durante el verano.

Los afectados reclaman a las autoridades locales que tomen medidas para regular este tipo de acciones y evitar lo que consideran una ocupación indebida de un espacio natural y público.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00H | 23 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking