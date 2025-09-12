As Pontes y la Asociación Casa do Mel impulsan la creación de un centro apícola y agroalimentario

El Ayuntamiento de As Pontes y la Asociación Casa do Mel han dado un paso decisivo en la creación del futuro Centro Apícola y de Productos Agroalimentarios de Goente, un proyecto estratégico para el desarrollo rural de la comarca.

El pleno municipal aprobó la pasada sesión un convenio de cooperación institucional que permite al consistorio contribuir con 60.000 euros para la adquisición de una parcela y un inmueble donde se ubicará el nuevo centro. El proyecto contó con el apoyo del PSOE y PP, mientras que el BNG se abstuvo.

La nueva instalación, que se situará cerca de la carretera AC-564 y del Parque Natural de las Fragas do Eume, tendrá múltiples funciones:

Producción y transformación de miel bajo la Indicación Geográfica Protegida (IXP) Mel de Galicia, comercialización de productos locales y venta directa, formación e investigación en el sector apícola, así como e desarrollo de nuevos productos como suplementos nutricionales, cosméticos y alimentos funcionales.

El alcalde, Valentín González Formoso, destacó la importancia del proyecto para la zona. "Desde el Ayuntamiento apostamos decididamente por este proyecto innovador porque representa una oportunidad única para generar empleo, incrementando la competitividad y potenciando la producción de calidad que ya caracteriza a nuestro entorno", afirmó.

La Asociación Casa do Mel, que actualmente cuenta con más de 450 socios, produce anualmente más de 15.000 kilos de miel y colabora con Endesa en la restauración de la antigua mina de As Pontes. Este nuevo centro les permitirá consolidarse como un referente en el sector y fortalecer su actividad, que se ha visto limitada por la falta de espacio en su sede actual.