Arranca el plazo de inscripción para la I Ruta Cabalar de Narón

Presentación este lunes de la ruta en el Ayuntamiento de Narón

El Ayuntamiento de Narón ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para la I Ruta Cabalar Cidade de Narón, que tendrá lugar el próximo 11 de octubre. La concejala de Ferias, Mar Gómez, y los representantes de la Asociación de Cabaleiros de Narón, Diego Díaz y Daniel Martínez, han presentado el evento, que busca promover el turismo y el valor del entorno rural.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la recepción de los participantes en el recinto ferial de O Trece, en Sedes. A las 10:00 horas, los jinetes iniciarán una ruta de unos 25 kilómetros que pasará por las parroquias de Sedes, Pedroso y Doso.

Las inscripciones, cuyo plazo finaliza el 8 de octubre, se pueden realizar a través de los siguientes números de teléfono: 677 193 177 (Diego), 686 660 498 (Aitor) y 635 981 957 (Dani).

PRECIOS Y ACTIVIDADES

El precio de la inscripción varía según la categoría:

Socios: 15 euros (con o sin ruta).

No socios: 30 euros (incluye ruta y comida).

Menores de 10 años: 15 euros.

Solo comida: 25 euros.

El menú de la comida consistirá en paella y carrilleras, con postre y café. Por la tarde, la jornada se completará con sorteos, juegos infantiles, animación y música en directo para todos los asistentes.

La concejala Mar Gómez ha animado a los amantes de las rutas a caballo a participar en el evento, que combina deporte y convivencia para todas las edades.