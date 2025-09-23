COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Arranca el plazo de inscripción para la I Ruta Cabalar de Narón

La jornada, que se celebrará el 11 de octubre, ofrecerá a los participantes un recorrido de 25 kilómetros a caballo por el rural de la ciudad

Presentación este lunes de la ruta en el Ayuntamiento de Narón

Concello de Narón

Presentación este lunes de la ruta en el Ayuntamiento de Narón

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Ayuntamiento de Narón ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para la I Ruta Cabalar Cidade de Narón, que tendrá lugar el próximo 11 de octubre. La concejala de Ferias, Mar Gómez, y los representantes de la Asociación de Cabaleiros de Narón, Diego Díaz y Daniel Martínez, han presentado el evento, que busca promover el turismo y el valor del entorno rural.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la recepción de los participantes en el recinto ferial de O Trece, en Sedes. A las 10:00 horas, los jinetes iniciarán una ruta de unos 25 kilómetros que pasará por las parroquias de Sedes, Pedroso y Doso.

Las inscripciones, cuyo plazo finaliza el 8 de octubre, se pueden realizar a través de los siguientes números de teléfono: 677 193 177 (Diego), 686 660 498 (Aitor) y 635 981 957 (Dani).

PRECIOS Y ACTIVIDADES

El precio de la inscripción varía según la categoría:

Socios: 15 euros (con o sin ruta).

No socios: 30 euros (incluye ruta y comida).

Menores de 10 años: 15 euros.

Solo comida: 25 euros.

El menú de la comida consistirá en paella y carrilleras, con postre y café. Por la tarde, la jornada se completará con sorteos, juegos infantiles, animación y música en directo para todos los asistentes.

La concejala Mar Gómez ha animado a los amantes de las rutas a caballo a participar en el evento, que combina deporte y convivencia para todas las edades.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking