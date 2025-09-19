Arranca el nuevo curso de las Escolas do Toxos con clases gratuitas de música y baile

Cartel de la presentación de los cursos del Real Coro Toxos e Flores

El Real Coro Toxos e Froles, una de las entidades culturales más emblemáticas de Ferrol, ha anunciado la apertura del nuevo curso 2025/2026 de sus Escolas do Toxos. La presentación oficial tendrá lugar el próximo miércoles, 24 de septiembre, a las 20:00 horas en el primer piso del Local Social de la calle Magdalena, 220.

Las inscripciones ya están abiertas para una amplia variedad de disciplinas artísticas y musicales, todas ellas gratuitas.

La oferta incluye clases de baile gallego, gaita, pandereta, tambor, iniciación a cantareiras y encaje de bolillos.

Las actividades están dirigidas a todas las edades, desde los 3 años en adelante, y se organizan por niveles. El horario de clases es el siguiente:

Martes: Clases de baile para niños (Nivel 1 y 2) e iniciación a cantareiras.

Miércoles: Clases de bolillos, tambor (Nivel 1 y 2) y pandereta (Nivel 1 al 4).

Jueves: Clases de baile para adultos (Nivel 1 al 3) y gaita (Nivel 1 al 4).

El Real Coro Toxos e Froles invita a todos los interesados a participar en la presentación para conocer los detalles del curso y formalizar su inscripción.