Arranca el nuevo curso de las Escolas do Toxos con clases gratuitas de música y baile
El Real Coro Toxos e Froles presenta su oferta educativa para todas las edades y niveles
El Real Coro Toxos e Froles, una de las entidades culturales más emblemáticas de Ferrol, ha anunciado la apertura del nuevo curso 2025/2026 de sus Escolas do Toxos. La presentación oficial tendrá lugar el próximo miércoles, 24 de septiembre, a las 20:00 horas en el primer piso del Local Social de la calle Magdalena, 220.
Las inscripciones ya están abiertas para una amplia variedad de disciplinas artísticas y musicales, todas ellas gratuitas.
La oferta incluye clases de baile gallego, gaita, pandereta, tambor, iniciación a cantareiras y encaje de bolillos.
Las actividades están dirigidas a todas las edades, desde los 3 años en adelante, y se organizan por niveles. El horario de clases es el siguiente:
Martes: Clases de baile para niños (Nivel 1 y 2) e iniciación a cantareiras.
Miércoles: Clases de bolillos, tambor (Nivel 1 y 2) y pandereta (Nivel 1 al 4).
Jueves: Clases de baile para adultos (Nivel 1 al 3) y gaita (Nivel 1 al 4).
El Real Coro Toxos e Froles invita a todos los interesados a participar en la presentación para conocer los detalles del curso y formalizar su inscripción.