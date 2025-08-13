Ares recuperará el lavadero de Fonte da Cal para eliminar el "feísmo"

El Ayuntamiento de Ares ha anunciado este miércoles el inicio de las obras para la rehabilitación del lavadero de Fonte da Cal, en Chanteiro. El objetivo principal de la intervención es eliminar el "feísmo" de la estructura actual, que ha perdido su armonía con el entorno rural y natural.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 38.217 euros, es el quinto que el gobierno local lleva a cabo para recuperar espacios con un considerable valor patrimonial y emocional para la comunidad.

La financiación se dividirá entre las arcas municipales y una aportación de 20.000 euros del Instituto de Estudos do Territorio (IET) de la Xunta de Galicia.

La intervención se centrará en la estructura del propio lavadero y en la fuente adyacente. Se reemplazarán los muros de ladrillo y los pilares de hormigón por nuevos sillares de granito, y se eliminará la cubierta de fibrocemento con amianto para instalar una nueva de tejas de cerámica curva. El objetivo es que todo el conjunto recupere su valor estético y se adapte al contexto en el que se encuentra.

La concejala de Urbanismo, Olimpia Marcos, destacó que esta obra forma parte de una estrategia para "recuperar el mayor número de lavaderos y fuentes públicas posibles".

La concejala recordó que en los últimos años ya se han rehabilitado otros cuatro lavaderos, como los de Baixolo (Seselle), Bulleiro (Lubre), A Torre (Cervás) y Fonte da Tella (Lubre).