COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Ares define el futuro del Monasterio de Santa Catalina con una inversión de 3 millones de euros

El Ayuntamiento, la dirección de obra y la asociación de amigos del cenobio analizan las claves de la rehabilitación parcial y las futuras líneas de investigación

El encuentro informativo sobre Santa Catalina tuvo lugar en el concello de Ares

concello de Ares

El encuentro informativo sobre Santa Catalina tuvo lugar en el concello de Ares

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias Redondo, y la concejala de Urbanismo, Olimpia Marcos, se han reunido con los representantes de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Catalina y con Mario Crecente, director de las obras. El objetivo del encuentro ha sido analizar la situación de las investigaciones sobre este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y las soluciones constructivas que se aplicarán en su reforma.

Un proyecto de 3 millones de euros

Durante la reunión, Crecente ha detallado las líneas de investigación abiertas a partir de la intervención que se está ejecutando, con una inversión de 3 millones de euros. Todo este proceso de diagnosis y análisis es fundamental para dignificar el BIC desde una perspectiva cultural, patrimonial y turística y materializar la rehabilitación parcial.

Los trabajos afectarán a múltiples espacios del monasterio, centrándose en la sustitución completa de la cubierta y la actualización de la red de pluviales. También se actuará en las carpinterías, la accesibilidad, el aislamiento térmico y la eficiencia energética.

El Plan Director como hoja de ruta

En el encuentro también se ha puesto en valor la relevancia del Plan Director, el documento estratégico que ha ofrecido una visión de conjunto sobre la situación del monasterio, sus patologías y las actuaciones necesarias. Esta macroanálisis ha permitido al gobierno local ejecutar intervenciones de manera progresiva y ordenada.

Gracias a esta planificación, ya se acometió el acondicionamiento del Cabildo como Centro de Interpretación y la rehabilitación de la cubierta e interior de la cocina. En los últimos años, también se ha instalado una red de iluminación ornamental nocturna para contribuir a la dinamización del cenobio.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 15 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking