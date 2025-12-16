Ares define el futuro del Monasterio de Santa Catalina con una inversión de 3 millones de euros

El alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias Redondo, y la concejala de Urbanismo, Olimpia Marcos, se han reunido con los representantes de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Catalina y con Mario Crecente, director de las obras. El objetivo del encuentro ha sido analizar la situación de las investigaciones sobre este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y las soluciones constructivas que se aplicarán en su reforma.

Un proyecto de 3 millones de euros

Durante la reunión, Crecente ha detallado las líneas de investigación abiertas a partir de la intervención que se está ejecutando, con una inversión de 3 millones de euros. Todo este proceso de diagnosis y análisis es fundamental para dignificar el BIC desde una perspectiva cultural, patrimonial y turística y materializar la rehabilitación parcial.

Los trabajos afectarán a múltiples espacios del monasterio, centrándose en la sustitución completa de la cubierta y la actualización de la red de pluviales. También se actuará en las carpinterías, la accesibilidad, el aislamiento térmico y la eficiencia energética.

El Plan Director como hoja de ruta

En el encuentro también se ha puesto en valor la relevancia del Plan Director, el documento estratégico que ha ofrecido una visión de conjunto sobre la situación del monasterio, sus patologías y las actuaciones necesarias. Esta macroanálisis ha permitido al gobierno local ejecutar intervenciones de manera progresiva y ordenada.

Gracias a esta planificación, ya se acometió el acondicionamiento del Cabildo como Centro de Interpretación y la rehabilitación de la cubierta e interior de la cocina. En los últimos años, también se ha instalado una red de iluminación ornamental nocturna para contribuir a la dinamización del cenobio.