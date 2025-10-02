Apicultores gallegos recordarán la competencia de mieles importadas y la amenaza de la avispa asiática en la Feira do Mel de Narón

Este domingo 5 de octubre, la parroquia de Sedes, en Narón, acogerá la vigésimo cuarta edición de la Feira do Mel e da Producción Primaria, organizada por el Ayuntamiento de Narón en colaboración con la Asociación Galega de Apicultura (AGA). El evento reunirá a apicultores de toda Galicia y se convertirá en una oportunidad para conocer y degustar mieles artesanas de alta calidad.

Rafael Díaz, delegado de la Asociación en Ferrolterra, destacó que el encuentro es una ocasión para “fomentar el consumo de proximidad” y mostrar la variedad y calidad de los productos locales, especialmente la miel.

Este año, además, la feria contará con representantes de las cuatro provincias gallegas, incluyendo los ganadores de otras ferias, garantizando una selección de las mejores mieles de Galicia.

PREOCUPACIONES DE LOS APICULTORES

Sin embargo, los apicultores aprovecharán la cita para poner de relieve dos preocupaciones clave para el sector. Por un lado, la competencia de mieles importadas de menor calidad, procedentes de grandes multinacionales, cuya procedencia a menudo no queda clara para el consumidor. Díaz insistió en la necesidad de “etiquetado transparente” que distinga las mieles autóctonas, garantizando que cumplan con las estrictas normas de producción gallegas.

Por otro lado, la amenaza de la avispa asiática (vespa velutina) sigue preocupando al sector. “La presencia de esta especie ha reducido la productividad y disparado los costes”, explicó Díaz, que añadía que las colonias pueden producir hasta mil reinas, multiplicando su impacto. En la feria, impartirá una charla sobre cómo reducir el riesgo de nidificación cerca de viviendas y espacios rurales.

La Feira do Mel también incluirá puestos de venta de miel, productos artesanos, talleres, actividades para toda la familia y charlas informativas.