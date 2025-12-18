“Apadrina un tubo”: Ferrol se moviliza para dotar a la concatedral de un órgano histórico

La concatedral de San Julián está un paso más cerca de recuperar su esplendor musical. La Asociación Amigos del Órgano de San Julián, en colaboración con la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, ha puesto en marcha la ambiciosa campaña “Apadrina un tubo”. El objetivo: recaudar los fondos necesarios para adquirir un órgano inglés de 1873, una pieza histórica que actualmente se encuentra reservada en los Países Bajos.

El proyecto requiere una inversión aproximada de 250.000 euros. Tras formalizar su constitución legal y obtener el CIF propio, la asociación busca ahora el apoyo de la ciudadanía, empresas y entidades para financiar este instrumento que sustituirá al actual y elevará la calidad de los actos litúrgicos y culturales de la ciudad.

Para incentivar la participación, se han establecido cuatro categorías de donación con sus respectivos reconocimientos:

Bronce: Entre 250 y 500 euros.

Plata: De 501 a 1.000 euros.

Oro: De 1.001 a 5.000 euros.

Platino: Donaciones superiores a 5.000 euros.

Todos los padrinos recibirán un diploma acreditativo y sus nombres quedarán inmortalizados en el futuro Libro del Órgano, una crónica que identificará a quienes hicieron posible este hito para la posteridad.

Importantes beneficios fiscales

La iniciativa no solo apela a la filantropía, sino que también ofrece ventajas económicas. Al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, todas las aportaciones son desgravables en el IRPF (o en el Impuesto de Sociedades). Los donantes podrán desgravarse el 80% de los primeros 250 euros aportados y un 40% sobre el resto de la cantidad.

"Es una oportunidad única para que la concatedral cuente con un instrumento que aporte dignidad a la liturgia y permita conciertos de alta calidad", señala Carlos Fernández, organista de la catedral de Mondoñedo, quien destaca la gran tradición musical de Ferrol.

Cómo colaborar

Además de las grandes donaciones, la campaña está abierta a cualquier persona que desee realizar una aportación única o una suscripción anual, por pequeña que sea.

Cuenta bancaria: ES58 2080 0200 4630 4017 2122 (Abanca).

Contacto e información: En la propia parroquia de San Julián o a través del correo electrónico a.amigosorganosanjulian@gmail.com.

La asociación ya ha iniciado contactos con las administraciones públicas, que han mostrado una recepción positiva, para completar la financiación de esta obra que nace del impulso de la sociedad civil ferrolana.