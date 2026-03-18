La lista de espera de las mamografías en Lorca enfrenta al PSOE y al PP

El PSOE ha denunciado que las mujeres de Lorca tienen que esperar hasta 44 días para poder realizarse una mamografía, casi el doble de la espera media para la misma prueba en otras localidades de la Región de Murcia, que se sitúa en 23 días.

La secretaria general del PSOE, Isabel Casalduero, ha calificado esta diferencia como "un agravio intolerable" para las mujeres lorquinas. Ha expuesto que la espera media en el hospital Reina Sofía de Murcia es de 18 días y ha considerado que "no es de recibo" que las esperas se dupliquen en función del lugar de residencia para este tipo de pruebas diagnósticas "que pueden salvarte la vida".

El mamógrafo, en el centro de la polémica

Casalduero también ha denunciado que el nuevo mamógrafo del centro de especialidades Santa Rosa de Lima, activado tras varios años de espera, no funciona a diario. Ha descrito la situación como "incomprensible, inaceptable e intolerable" y ha recordado que el mantenimiento de este equipo cuesta unos 5.500 euros anuales "mientras se siguen derivando pruebas a clínicas privadas".

La respuesta de la Consejería de Salud

Por su parte, la Consejería de Salud ha aclarado que la lista de espera se ha reducido en 20 días con respecto al año pasado. El Gobierno regional acusa al partido en la oposición de usar "algo tan serio como las mamografías y el cáncer de mama para alarmar a la población y criticar la gestión sanitaria".

Además, la consejería ha afirmado que el mamógrafo de Santa Rosa de Lima "está en funcionamiento y se está citando a las mujeres con normalidad", y que en sospechas de patología grave las pacientes son citadas "a la mayor brevedad". También ha explicado la consejería del Gobierno murciano que las citas de control se programan cerca de la cita médica para que la prueba sea lo más reciente posible.

Finalmente, el PSOE ha anunciado que llevará este asunto a la Asamblea Regional. Preguntará al consejero de Salud, Juan José Pedreño, sobre los días que funciona el mamógrafo, por qué no presta servicio a diario y cuántas mamografías se derivan a centros privados.