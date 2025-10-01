Ana González: “En Senegal una ceguera, que aquí es fácilmente solucionable, supone la muerte”

Ana González en una foto de archivo haciendo revisiones de la visión en África

La oftalmóloga ferrolana Ana González, directora médica del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, volverá a Senegal a mediados de octubre en una nueva campaña solidaria para luchar contra la ceguera evitable.

Desde hace 12 años, González y su equipo colaboran con la ONG Azul en Acción, desarrollando proyectos en distintos países de África y también en la India.

La especialista subraya la gravedad de la situación: “En Senegal hay apenas unos cientos de oftalmólogos para todo el país y la mayoría están en Dakar. En las zonas rurales, problemas como cataratas o conjuntivitis que aquí se resuelven fácilmente, allí condenan a la ceguera, lo que puede significar la muerte o incluso el abandono”.

Durante las campañas, el equipo atiende a unas 200 personas al día en consulta y llega a realizar hasta 50 cirugías diarias. Además, reparten gafas graduadas y de sol, abordando las enfermedades oculares frecuentes en la región.

Aún así, la demanda supera con creces la capacidad: “Es muy duro tener que decirle a la gente que ya no hay sitio y que tendrá que esperar al año siguiente”, reconoce González.

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO

Uno de los proyectos más ambiciosos está ya en marcha: la construcción de un hospital oftalmológico en Senegal, que permitirá formar a personal sanitario local y dar continuidad a la labor iniciada por la ONG. “La esencia de la cooperación es formar y dejar medios allí para que el trabajo perdure”, destaca la doctora.

Con esta nueva campaña, Ana González reafirma su compromiso con una causa que no solo devuelve la vista, sino también el futuro a miles de personas.