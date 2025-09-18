Alertan de extorsiones por teléfono en Ferrol y Narón con amenazas a familiares

La Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón ha registrado este miércoles,17 de septiembre, al menos cuatro denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de un nuevo tipo de extorsión telefónica. Los afectados recibieron mensajes y llamadas en sus teléfonos móviles en las que se les solicitaba dinero bajo la amenaza de agredir a sus familiares.

Uno de los denunciantes relató a COPE que, además de las llamadas, recibió varios mensajes de WhatsApp con fotografías de personas agredidas.

Los extorsionadores le dieron su dirección y la identidad de sus familiares directos, y le advirtieron que si no pagaba una cantidad de dinero en un corto período de tiempo, sus parientes serían agredidos físicamente.

Este tipo de delito está proliferando en la zona, al igual que otras modalidades telemáticas como la del falso secuestro.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha recomendado a las víctimas que se pongan en contacto de inmediato con sus dependencias para informar de lo sucedido y que, bajo ninguna circunstancia, abonen el dinero solicitado.