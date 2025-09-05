COPE
El alcalde de Ferrol destaca el avance en la mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad

Rey Varela anuncia el inicio "inminente" de las obras en el campo de rugby y subraya el compromiso de su gobierno con el deporte

El alcalde, en el centro, durante la visita al cierre perimetral en A Malata

Concello de Ferrol

El alcalde, en el centro, durante la visita al cierre perimetral en A Malata

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha valorado este jueves los progresos en el mantenimiento de las infraestructuras deportivas del municipio. Según el regidor, tras "años de abandono", las instalaciones están mejorando con el objetivo de que los jóvenes de la ciudad tengan los mejores espacios para practicar deporte.

En declaraciones a los medios durante una visita a las obras de cierre perimetral en la zona de atletismo y en el campo de rugby en el complejo de A Malata, Rey Varela ha puesto como ejemplo, una zona que "llevaba varios años totalmente abierta, con peligros importantes para las personas que practican deporte y para el mantenimiento de las propias instalaciones".

Además, ha anunciado que "la próxima semana" se iniciarán las obras de adaptación del campo de rugby para que quede "en perfecto estado" tras años de desuso.

El alcalde popular ha reafirmado el compromiso de su equipo de gobierno con el deporte, con el objetivo de "completar todas esas grandes actuaciones de ese gran proyecto de Ferrol Ciudad del Deporte" durante su mandato.

