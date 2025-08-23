El alcalde de Ferrol agradece a los bomberos su labor en los incendios de Ourense

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió en la mañana de este viernes, 22 de agosto, a cuatro de los cinco bomberos de la ciudad que colaboraron en las tareas de control de los incendios forestales en la provincia de Ourense. El equipo, que representó a toda la ciudad con su "incansable labor", fue felicitado y agradecido por su vocación de servicio.

Los cinco efectivos se desplazaron el pasado 15 de agosto a la zona de Cualedro, según las indicaciones del Centro de Coordinación Operativa (CECOPI). Una vez allí, trabajaron durante 60 horas en una extensa área de 200 kilómetros cuadrados, que abarcaba las localidades de A Pedrosa, A Xironda, San Millao, San Cristovo, Medeiros, Flariz, A Salgueira, Sandín, Vilela y Pena Verde.

Los bomberos explicaron al alcalde que sus tareas se centraron en la protección de núcleos de población, el rescate y la protección de animales y personas, y el control de los frentes de fuego para evitar que se propagaran a otras zonas. El equipo regresó a Ferrol en la madrugada del miércoles 20 de agosto.