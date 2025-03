Ainhoa Arteta: "Para mí actuar en Ferrol es tan importante como hacerlo en el Covent Garden o en el Metropolitan"

Ainhoa Arteta es una de las voces más destacadas de nuestra escena lírica, una de las sopranos más reconocidas a nivel internacional. Ha pisado los mejores escenarios de todo el mundo pero considera que no hay escenario pequeño y que actuar en Ferrol, ante nuestro público es tan importante como hacerlo en Sidney o New York: "yo creo que lo importante es lo que se hace en el escenario, y en este caso el recital que vamos a interpretar el sábado en Ferrol es un recital muy importante, muy exigente... para mí Ferrol es tan importante como el Covent Garden, o Sidney, o el Metropolitan, porque el público al final es público, aquí y en Nueva York, y en Sidney, o donde sea, y lo importante es la comunicación con el público. Siempre me he sentido muy bien en Galicia en general, siempre me agrada y me gusta estar en Galicia cantando, porque es un público que me quiere mucho, al que aprecio muchísimo, y qué más puedo pedir?."

Este sábado, invitada por la Sociedad Filarmónica Ferrolana, actuará a partir de las 20.30 horas en el Auditorio de Ferrol.

la vida como una aprendizaje continuo

La soprano estuvo al borde de la muerte a finales de 2021 tras sufrir una grave infección a causa de un cólico nefrítico que se complicó y le provocó «un fallo multiorgánico». Pasó 6 días en coma inducido y sufrió una septicemia generalizada que acabó con la amputación de dos dedos para salvar su vida.

A raíz de esta experiencia cuenta a COPE que "En la vida se aprende hasta el último día, la vida es un aprendizaje continuo. Lo importante y lo interesante ocurre en el camino, y la vida es el camino. Obviamente tengo que aprender muchísimas cosas, ya no solo de mi profesión, sino de la vida en sí, y después de haber pasado esa septicemia y haber vuelto a vivir, pues todavía con más motivo aprecio más y saboreo más cada día y cada situación que me ocurre. Me siento afortunada, ahora sí que puedo decir con conciencia que me siento afortunada de seguir viviendo y disfrutando del camino que es la vida."

"LA ÓPERA SIEMPRE TENDRÁ SU PÚBLICO"

Arteta, preguntada sobre cómo se puede atraer a los más jóvenes a la música lírica, responde que "Una vez que pasa la adolescencia vuelve el gusto por otras músicas, aquellas que nos inculcaron nuestros abuelos, y ahora en los colegios también se hace; se llevan los niños a ver óperas. Cuando llegan a esa edad que ya lo han visto todo, han bailado todo, han experimentado todo, es cuando les queda ese poso de lo aprendido. Yo creo que ocurrirá en un futuro con estos niños que han podido experimentar la ópera, y que es cuando llegan a nosotros, a partir de los 35, los 40 años. Nunca vamos a tener un masivo de gente joven sin un masivo de gente de mediana edad."