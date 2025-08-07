COPE
Activo un incendio forestal en As Pontes que afecta a 20 hectáreas

El fuego se inició sobre las 22:00 horas de este miércoles en la parroquia de O Freixo y en las labores de extinción trabajan más de una docena de equipos terrestres

Zona calcinada en este fuego de As Pontes

Cedida

Un incendio forestal se mantiene activo en el municipio de As Pontes de García Rodríguez, en la parroquia de O Freixo. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada ronda ya las 20 hectáreas.

El fuego se declaró a las 22:03 horas de este miércoles. Para combatirlo, se han movilizado cinco agentes, siete brigadas, seis motobombas y una pala.

