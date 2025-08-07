Activo un incendio forestal en As Pontes que afecta a 20 hectáreas

Un incendio forestal se mantiene activo en el municipio de As Pontes de García Rodríguez, en la parroquia de O Freixo. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada ronda ya las 20 hectáreas.

El fuego se declaró a las 22:03 horas de este miércoles. Para combatirlo, se han movilizado cinco agentes, siete brigadas, seis motobombas y una pala.