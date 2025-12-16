Un accidente en Cabanas deja una mujer herida tras chocar su vehículo contra otro coche aparcado

Una mujer resultó herida en la mañana de este martes en Cabanas, tras sufrir una salida de vía con su vehículo, que terminó impactando contra un coche que se encontraba estacionado

El suceso se registró sobre las 09:50 horas en la avenida do Areal, cuando un particular alertó al servicio de emergencias 112 Galicia.

La conductora del vehículo accidentado recibió un golpe contra el volante y fue atendida en el lugar por personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Para atender la incidencia, además del 061, fueron movilizados la Policía Local, el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mugardos y la Guardia Civil de Tráfico.