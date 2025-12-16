Un accidente en Cabanas deja una mujer herida tras chocar su vehículo contra otro coche aparcado
El siniestro tuvo lugar en la avenida do Areal y la conductora fue asistida por el 061 tras golpearse contra el volante
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
Una mujer resultó herida en la mañana de este martes en Cabanas, tras sufrir una salida de vía con su vehículo, que terminó impactando contra un coche que se encontraba estacionado
El suceso se registró sobre las 09:50 horas en la avenida do Areal, cuando un particular alertó al servicio de emergencias 112 Galicia.
La conductora del vehículo accidentado recibió un golpe contra el volante y fue atendida en el lugar por personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Para atender la incidencia, además del 061, fueron movilizados la Policía Local, el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mugardos y la Guardia Civil de Tráfico.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE FERROL
"La UCO entra en empresas y ministerios y la respuesta de Sánchez es que la corrupción sistémica era la del PP"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h