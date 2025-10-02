Más de 650 personas asisten en Ferrol a una exhibición para conocer la labor de los perros guía de la ONCE

Rey Varela en la exhibición de perros de la ONCE de Ferrol

El pabellón de Esteiro, en Ferrol, acogió este jueves una multitudinaria exhibición de la Fundación ONCE Perro Guía bajo el lema 'Mucho más que un perro', con el objetivo de mostrar el papel fundamental que tienen estos animales en la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Más de 650 personas, entre estudiantes de centros educativos y universitarios, y público en general, presenciaron diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por los perros guía Jade e Irai, junto a las instructoras de movilidad Cristina Ruiz y Elisenda Stewart.

El acto contó con la presencia de la conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP).

Concello de Ferrol Exhibición perros de la ONCE en Ferrol

Fabiola García destacó la importancia de la exhibición como "faro a muchos niños pequeños". Subrayó que, a través de este trabajo, los perros guía demuestran cómo pueden dar "cariño, acompañamiento, pero sobre todo, independencia" a las personas con discapacidad.

"Es un compromiso de la Xunta de Galicia estar siempre al lado de fundaciones como la Fundación ONCE, ayudando, apoyando sin condiciones a todas las personas con discapacidad", afirma la conselleira, que promete seguir poniendo medidas en marcha para que puedan "saltar todos esos obstáculos" de su día a día.

COMPROMISO

Por su parte, el alcalde, José Manuel Rey Varela, agradeció la presencia de la ONCE y de la Consellería de Política Social, y se comprometió a "trabajar por una sociedad mayor, por una sociedad más inclusiva".

"Vamos a enseñarle a los niños y niñas de Ferrol, que son el futuro, cómo se puede contribuir a tener una ciudad mayor, una sociedad mayor", añade.

El vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, hizo hincapié en la necesidad de acercar el mensaje de inclusión a la gente joven. Explica que un perro guía "no es un animal de compañía, es un animal que trabaja" y que son "los ojos de las personas ciegas que lo llevan".

Durán recuerda que el costoso proceso de educación de cada perro es posible gracias a la solidaridad de la sociedad española y a la colaboración con las administraciones.