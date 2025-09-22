Más de 200 personas participan en el escape room al aire libre “Tesouros de Neda”

Un total de 217 personas participaron en el escape room "Tesouros de Neda", una iniciativa que transformó el casco antiguo de la villa en un gran juego de aventuras.

Con 343 inscripciones, esta experiencia, la tercera del proyecto Xogal, ha sido un éxito de participación y ha contado con la colaboración del Concello de Neda.

Con sus teléfonos móviles en mano, los participantes, muchos de ellos niños, iniciaron un recorrido por las calles y plazas de la Neda medieval para resolver nueve enigmas.

La aventura abordó temáticas relacionadas con el patrimonio histórico, el Camino Inglés y la tradicional panadería local. El objetivo era resolver los acertijos en el menor tiempo posible, poniendo a prueba la habilidad y los conocimientos de los jugadores.

La pareja más rápida completó el recorrido en menos de media hora y fue premiada con una ruta guiada y una comida tradicional en Piornedo. Además, se sorteó una cesta con productos gastronómicos típicos de los territorios de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) organizadores: Montes e Vales Orientais, Terras de Miranda, Terra Chá y Seitura 22.

El juego permanecerá activo durante un mes para que cualquiera pueda participar de forma autónoma.

El Ayuntamiento facilitará el acceso a la plataforma de Xogal a través de un código QR que se publicará en sus redes sociales y en cartelería.

Para disfrutar de la aventura solo se necesita un teléfono móvil con batería e Internet y calzado cómodo.