Tapas de alta cocina a un precio de 1'50 euros en la XI edición del "Saborea As Pontes"

As Pontes celebrará, a partir de este jueves día 10 octubre, la undécima edición del concurso de tapas Saborea As Pontes, organizado por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, Hostelería, Comercio y Consumo.

Esta cita gastronómica, en la que participan 29 establecimientos hosteleros de As Pontes, tiene como objetivo, en palabras de Elena López ,concejal responsable del área de Hostelería, “dinamizar e impulsar un sector de gran importancia en la economía de la villa, en el que se asienta el emprendimiento local y generador de cientos de puestos de trabajo."

En el concurso se ofrece la posiblidad de conocer el buen hacer de los locales participantes mediante creaciones culinarias en las que no faltan productos del sector primario, de alto valor añadido, que hacen que Saborea As Pontes sea un referente dentro de este tipo de certámenes.

Tosta gallega con pan de centeno y productos de nuestra tierra

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Los establecimientos que participan en esta cita, cinco de ellos por primera vez, son: Café Bar Carboeiro, Café Bar O Encanto, Segunda Cueva, Mesón de Pepe, Restaurante Ponte Romana, Bar Centro, Cafetería- Cervecería Venus, DelaPiccola, Bar As Campeiras, Excalibur, Café Bar A Cepa, Mesón 7 Caminos, Bar Calvo, A Fervenza de Somede, A Taberna de Pancho, Cervecería A Capilla, Café Bar Chaplín, Bar Rodas, Hotel Pontes do Eume, A Botellería, Centro Sociao, Mesón Martínez, Café Bar Las Torres, Bar Vales, A Caseta do Parque, Café Bar Trastoy, Café Bar Cotío, Mesón A Lareira y Hostal Fornos.

Ente las propuestas, vecinos y visitantes podrán encontrar pinchos elaborados con pescado, mariscos, carne de cerdo y ternera, productos de temporada, elaboraciones innovadoras, pequeñas muestras de la gastronomía internacional y tapas donde los productos gastronómicos típicos de la localidad son los principales protagonistas.

"Os enredos de Ángeles" es otra de las tapas, en esta ocasión fusionando productos del monte y del mar

HORARIO

Este año el certamen cambia su horario de celebración y las tapas podrán disgustarse de jueves a domingo, desde el 10 al 20 de octubre . Las tapas se servirán los jueves, de 19.30 a 23.00 horas y los viernes, sábados y domingos se ampliará el horario para ofrecer las degustaciones en horario matutino, de 12.00 a 15.00 horas y durante las tardes de 19.30 a 23.00 hora. El precio de las tapas será de 1,50 euros.

PREMIOS

Saborea As Pontes repartirá dos premios entre todas las tapas del concurso. Una Comisión de Valoración Oficial, integrada por Antonio Díaz Calvo, cocinero del restaurante Andarubel, situado en el Parque natural de las Fragas do Eume, y un colaborador de confianza y de reconocido prestigio, serán los encargados de elegir la mejor tapa pontesa mientras que el jurado popular, a través de su voto, escogerá la tapa pontesa más valorada por el público.

Además, se repartirán nuevos premios, de 200 euros cada uno, entre todas aquellas personas que cubran los boletos del concurso de tapas con ocho sellos de diferentes locales. Seis premios serán para gastar en los locales de hostelería que participen en el concurso y los tres restantes podrán canjearse en cualquier establecimiento del comercio y hostelería local. El 24 de octubre se conocerá el nombre de todos los ganadores.

La concejal invita al vecindario y visitantes a participar en este certamen, a degustar las tapas, a salir a la calle y a disfrutar de esta nueva edición y tratar de superar la cifra de las 29.450 tapas servidas durante la edición del año 2018 para, de este modo, seguir contribuyendo de forma activa y en primera persona a la buena marcha de uno de los sectores económicos esenciales en nuestra villa.