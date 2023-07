Comienzan las fiestas del Carmen en As Pontes con el concierto de Los Secretos

Hoy las fiestas del Carmen en As Pontes comienzan de manera oficial y con más de una treintena de propuestas para los próximos días. A las 20:30 horas darán comienzo, de manera oficial, las fiestas patronales con la lectura del pregón delante de la Casa Consistorial, a cargo de la Asociación Amigos da Madeira das Pontes y, a continuación el vecindario y público asistente podrán disfrutar con una actuación musical.

A partir de las 22:00 horas, en el Canal IV, Los Secretos ofrecerán un concierto en el que harán un recorrido por los temas más emblemáticos del grupo como son “Déjame” “Pero la tu lado”, así como canciones más recientes con las que pretenden ser un crisol de emociones en el que la gente pueda sentirse identificada. Al final de su actuación, en la Plaza del Carme, será el turno para la verbena, de la mano de la Orquesta Marbella y el Grupo Assia.

El sábado, a las actividades comenzarán, a las 12:00 horas, con el pasacalle de los grupos de música tradicional Canavella y No Cómbaro, y a la misma hora, en el Parque Municipal habrá un concierto de la Banda Cultural y Recreativa de As Pontes que dará paso, a partir de las 13:30 horas, a la sesión vermú amenizada por el grupo Duendes, en la Plaza del Carme.

La novena y misa en honra a la Virgen del Carmen dará comienzo a las 20:30 horas en la Capilla del Carme, y a continuación, sobre las 21:30 horas, el vecindario podrá participar en la tradicional procesión nocturna a la iglesia de Santa María, con el acompañamiento de la Banda Cultural y Recreativa de As Pontes y de la Banda de Gaitas de la Escuela Municipal de las Pontes. Coincidiendo con el descanso de la procesión, en la Plaza del Hospital actuará la Agrupación Coral As Pontes y habrá un espectáculo piro musical en honor a la Virgen del Carme.

A continuación, a partir de las 23:00 horas, regresará la verbena a la Plaza del Carme con la actuación de las orquestas París de Noia y Capitol y, al igual que en años anteriores, al finalizar la verbena se procederá a la elaboración de la alfombra floral.

El domingo, 16 de julio, los actos festivos comenzarán, a las 12:00 horas, con el pasacalle de los grupos Canavella y Os Trevillas. A esa misma hora tendrá lugar a solemne celebración de la eucaristía, en la iglesia parroquial de Santa María, cantada por una agrupación coral y a continuación comenzará la procesión de subida de la Virgen del Carme, con el acompañamiento de las Banda de Música Cultural y Recreativa de As Pontes y del grupo de música tradicional Canavella para, seguidamente, realizar la ofrenda floral.

A partir de las 14:00 horas, la Plaza del Carme acogerá una sesión vermú a cargo de la orquestra Magos y , ya por la noche, a partir de las 22:00 horas, será la queda para la orquesta La Misión y para Los Coleguitas.

El lunes, 17 de julio, habrá pasacalle, a las 11:30 horas, de la mano de los grupos No Cómbaro y Canavella y la Plaza del Carme volverá a acoger una nueva sesión vermú, amenizada por el Trío Jaque. Ya por la tarde, a partir de las 20:00 horas, el vecindario podrá presenciar una nueva edición del Festival Folclórico Internacional que acercará a las personas asistentes a la cultura, a la danza y a la música de otros continentes. La jornada finalizará con la verbena, a partir de las 22:00 horas, en la Plaza del Carme, a cargo de las orquestas Satélites y Olympus.

Este año, como novedad, el Ayuntamiento pone en marcha a iniciativa “Noites do Carme”, que se desarrollará en la Plaza del Carme, entre los días 18 y 22 de julio, a las 21:30 horas, y que permitirá el vecindario disfrutar de cuatro espectáculos musicales.

El primero de ellos se celebrará el martes, 18 de julio y será “Recordando a Nino Bravo”, a cargo Serafín Zubiri y la Banda del Conservatorio de Música Profesional de las Pontes. El miércoles se celebrará el I Festival de Acordeones de As Pontes que contará con la presencia de Los relámpagos (A Estrada), acompañados por Carlota Rozados, Albino Bustelo y Marietta y en el que también participará el grupo de acordeones de la Escuela Municipal de Música Tradicional de As Pontes.El jueves será el turno para el espectáculo musical “Caminantes y Cantantes" de la Orquesta Ocaband en el que, siguiendo las rutas del Camino de Santiago, harán un recorrido por la música gallega, sus autores e intérpretes . El viernes tomará el relieve a Banda Recreativa y Cultural Villa de As Pontes y la Escuela Municipal de Gaita, que ofrecerán un concierto conjunto y ya el sábado, 22 de julio, el vecindario podrá disfrutar con la música rock de la mano de Galifunk Brass, Vereda, Tregua y Turbo Kracks.

Al igual que en años anteriores, para los más pequeños y pequeñas de la villa, la Biblioteca Municipal Rivera Ronco saldrá a la calle con la iniciativa Parque Activo con la que ofrecerá, de sábado a miércoles, de 11:30 la la 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas una propuesta de ocio alternativo para los niños y niñas que se quieran acercar hasta los jardines del Parque Mu-nicipal. Entre las propuestas que acercarán la población más chica destacan los espectá-culos C@nto contigo de Paco Nogales (15 de julio), Peque Disco de Moc Moc (16 de julio), El Show de Fifo de Fiesta Animación (18 de julio) Mariposa de La feria de las lenguas (19 de julio), todos ellos a las 18:30 horas en el Parque Municipal.

Asimismo, los días 19 y 20 de julio, a las 22:00 horas, habrá cine al libre en el patio del colegio Santa María, donde se proyectarán los filmes Valentina y Space Jam 2.

FESTA DA FRAGA

Las actividades programadas para la Festa da Fraga comenzarán el día 24 de julio, a las 12:00 horas con un pasacalle a cargo de los grupos tradicionales No Cómbaro y Los Trevillas y, a partir de las 19:30 horas echará a andar el Festival Folk que, este año, contará con las actuaciones de Nimbos, Caamaño & Ameixeiras, Xosé Lois Romero & Aliboria, Lamatumbá y La Quinkaislada.

El martes, 25 de julio, la Romería comenzará las 13:00 horas con la misa de Santiago Apóstol, en la Capilla del Carme y a las 13:30 horas se trasladará a la Fraga para dar comienzo a sesión vermú amenizada por Louband.

Durante la tarde, a partir de las 18:00 horas, en la carballeira actuarán los grupos Batukada Lato y Brassica Rape. La jornada finalizará con la actuación de Grupo Origen a partir de las 22:00 horas.