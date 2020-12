El proyecto de presupuestos de Cabanas para el 2021 asciende a más de tres millones de euros

El Consejo de Participación Vecinal ( CPV) de Cabanas, reunido este pasado martes en sesión común, analizó el proyecto de Presupuestos Municipales para 2021, como paso previo para su debate en comisión este miércoles 23 de diciembre, y posterior aprobación por el pleno municipal antes de final de año.

El proyecto de Presupuestos de Cabanas para 2021, que asciende a 3.055.016,33 €, fue presentado por el teniente alcalde y presidente del Consejo de Participación, Iago Varela, junto con la concejal de asociacionismo, Diana Rodríguez. Ambos dieron cuenta de las principales novedades de los Presupuestos de 2021, tanto en la reorganización del documento para facilitar su análisis como en las cantidades destinadas a las diferentes partidas.

DESGLOSE DE PARTIDAS

Los presupuestos del Ayuntamiento de Cabanas para el año 2021 incrementan notablemente el gasto social, un incremento de 156.334,08€ respecto al año anterior.



Esto incremento se debe mayormente a la inyección de dinero procedente de la Diputación de A Coruña con su POS+ 2021 para gasto corriente. El gasto se incrementa exponencialmente en las partidas de Servicios Sociales y en el departamento de Obras y Servicios.

En servicios sociales el incremento se debe al gasto en material COVID, ampliación de partida de dependencia, e incremento del gasto con el nuevo contrato del PAI. También se dotan partidas para ayudas a material escolar o ayudas para cubrir las vacunas que no cubre el Sergas.



En los departamentos de Obras y Servicios se incrementan las partidas para dotarlos de más medios para afrontar las necesidades del día a día, que mejore la calidad del diario de los vecinos y vecinas.

Se tiene previsto en los presupuestos 2021 la inversión en mejora de caminos de Chamoso (72.368,27€) y reparación de los caminos de Horta, Pereiro y Rio dos Carneiros (50.432,42), financiados en tu totalidad por la Diputación de A coruña con su POS+ Achega 2020.



También el próximo año se llevará a cabo obras aprobadas en el ejercicio 2020 de mejoras del saneamiento, humanización de la esquina de la Avenida do Areal con Travesía do Areal y mejora de las canalizaciones en el Parque do Areal, donde se invertirán 244.966,05 €. De los cuales el concello de Cabanas aportará 158.938,71€ de fondos propios procedentes del remanente de Tesorería.