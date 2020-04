Feijóo asegura que “no compartimos” el pacto entre Gobierno, eléctricas y sindicatos para las térmicas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno que él preside “no ha sido invitado” al acuerdo que han firmado días atrás las ministras de Transición Ecológica y Trabajo con algunas empresas eléctricas y el pacto entre el Gobierno del Estado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, para una transición en el ámbito de las centrales térmicas, en el que se incluiría la de As Pontes, y del que también ha reseñado Feijóo que “nosotros no compartimos”.

Durante la rueda de prensa para evaluar el plan de desescalada anunciado por el Gobierno central, a preguntas de los medios de comunicación, Feijóo ha reseñado que “no me consta, nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno de España en relación con las centrales térmicas de Endesa en As Pontes y de Meirama, algo que ya hemos dicho y vuelto a reiterar”, refiriéndose así al plan firmado entre estas tres partes pero que ha dejado fuera a la Xunta.