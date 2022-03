La ASCM critica que los nuevos contenedores de Narón provocan la eliminación de plazas de aparcamiento

Desde la aciación ASCM y la AVV del Alto del Cataño, no entienden como el Concello de Narón deje tan sólo una plaza de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida en la C/ 25 de Julio, pues de cuatro plazas que había antes; después de ocupar una con los nuevos contenedores de basura han procedido al borrado de dos plazas más, en el principal centro de actividad que tiene la zona urbana de Narón, pues a pesar de que en esa calle ya no esté ubicado el centro de salud, sigue estando el concello, la biblioteca, el auditorio, el centro comercial y un montón de servicios más (banco, notario, etc...)

El desencadenante de estas acciones critican que se debe a la instalación de contenedores de basura en zonas “aleatorias” en donde se han visto afectadas también varias plazas reservadas, como ocurrió anteriormente en Piñeiros, que en lugar de reubicar los contenedores y mantener la plaza, desde el Concello se optó por eliminar dicho aparcamiento, "y así han vuelto a hacer en la zona del Alto, mucho más densa en servicios, lo que viene a confirmar que no tienen en cuenta los derechos y necesidades de las personas con movilidad reducida", reclaman desde la ASCM.

Desde el Concello han defendido que han “reubicado” esas plazas en el nuevo emplazamiento del nuevo ambulatorio, al no estar ya allí el centro de salud; aunque ambas entidades denuncian que con esta acción no están prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, y por lo tanto, tampoco están favoreciendo su integración social.